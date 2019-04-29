Силы правительства Ливии оттеснили армию Хафтара в Триполи

Армия фельдмаршала Хафтара продолжает бои за ливийскую столицу, однако силы Национального правительства отбили некоторые кварталы города. На юге Триполи силам ЛНА удалось продвинуться на 1,5 км

Фото: Ismail Zitouny / Reuters

В предместьях Триполи продолжаются бои между силами, подконтрольными национальному правительству Ливии и армией фельдмаршала Халифа Хафтара. Силы правительства смогли оттеснить противника в южных районах города, передает Reuters.

В районе Айн-Зара к югу от ливийской столицы военным удалось отбросить силы Хафтара на 1,5 км с занимаемых ими позиций. Ситуация в других частях города остается нестабильной, однако корреспонденты Reuters не зафиксировали значительных подвижек с той или иной стороны.

Информацию об успехах сил правительства подтверждает катарский телеканал «Аль-Джазира». Репортер телеканала сообщает, что подразделениям Хафтара до сих пор не удалось занять международный аэропорт, который остается под контролем правительственных войск. Бои продолжаются в непосредственной близости от аэропорта.

Поддержку Национальному правительству Ливии оказывают отряды ополчения из других регионов страны. «Мы продвигаемся вперед. Сейчас начинаем вытеснять противника из столицы», — заявил Салах Бади, командир одного из отрядов, союзных правительству, из города Мисурата. Как отмечает Reuters, в 2017 году Салах Бади выступал против сил правительства, однако после начала наступления Хафтара перешел на сторону Триполи. Бади остается под санкциями Соединенных Штатов — Минфин США в 2018 году запретил ему въезд в США и заморозил его активы.

О поддержке Хафтара заявили подразделения ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC), находящиеся в восточной части страны, подконтрольной силам фельдмаршала. Ранее NOC дистанцировался от прямого участия в конфликте.