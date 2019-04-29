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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Силы правительства Ливии оттеснили армию Хафтара в Триполи
Армия фельдмаршала Хафтара продолжает бои за ливийскую столицу, однако силы Национального правительства отбили некоторые кварталы города. На юге Триполи силам ЛНА удалось продвинуться на 1,5 км
Фото: Ismail Zitouny / Reuters

В предместьях Триполи продолжаются бои между силами, подконтрольными национальному правительству Ливии и армией фельдмаршала Халифа Хафтара. Силы правительства смогли оттеснить противника в южных районах города, передает Reuters.

В районе Айн-Зара к югу от ливийской столицы военным удалось отбросить силы Хафтара на 1,5 км с занимаемых ими позиций. Ситуация в других частях города остается нестабильной, однако корреспонденты Reuters не зафиксировали значительных подвижек с той или иной стороны.

Информацию об успехах сил правительства подтверждает катарский телеканал «Аль-Джазира». Репортер телеканала сообщает, что подразделениям Хафтара до сих пор не удалось занять международный аэропорт, который остается под контролем правительственных войск. Бои продолжаются в непосредственной близости от аэропорта.

Поддержку Национальному правительству Ливии оказывают отряды ополчения из других регионов страны. «Мы продвигаемся вперед. Сейчас начинаем вытеснять противника из столицы», — заявил Салах Бади, командир одного из отрядов, союзных правительству, из города Мисурата. Как отмечает Reuters, в 2017 году Салах Бади выступал против сил правительства, однако после начала наступления Хафтара перешел на сторону Триполи. Бади остается под санкциями Соединенных Штатов — Минфин США в 2018 году запретил ему въезд в США и заморозил его активы.

О поддержке Хафтара заявили подразделения ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC), находящиеся в восточной части страны, подконтрольной силам фельдмаршала. Ранее NOC дистанцировался от прямого участия в конфликте.

25 апреля ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения сообщило в своем Twitter, что в боях за Триполи погибли по меньшей мере 278 человек, 1332 человека ранены.

Ливийская национальная армия под руководством Халифы Хафтара начала наступление на столицу Ливии 4 апреля. Силам ЛНА удалось установить контроль над подступами к городу, однако в дальнейшем наступление остановилось. Стороны взаимно обвиняют друг друга в нанесении ударов по жилым кварталам. 18 апреля военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара из-за ракетных обстрелов, приведших к гибели мирных жителей.

23 апреля армия Хафтара объявила о «перезапуске» наступления на Триполи. Представитель Ливийской национальной армии Хафтара Ахмед аль-Мисмари заявил, что в ближайшие дни к Триполи будут переброшены дополнительные силы, которые при помощи артиллерии добьются успеха на южных подступах к столице.

Политика
Армия Хафтара объявила о планах нового наступления на Триполи

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Ливия, Халифа Хафтар, Триполи
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