Медведев призвал к «истреблению киевского режима»

Зампред Совбеза сравнил «киевский режим» с террористами после недавних атак на территории России и призвал к его уничтожению

Киевский режим — это осиное гнездо, откуда постоянно исходит угроза, — он должен быть уничтожен. Об это заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе посещения военного полигона Прудбой в Волгоградской области.

«Они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо — режим этот, который сложился на Украине, он подлежит истреблению, он должен быть уничтожен, иначе оттуда будет постоянно исходить угроза и придется постоянно проводить операцию типа той, которая больше года у нас проводится», — сказал он.

По его словам, власти Украины ведут себя как террористы, «а террористов нужно уничтожать». «Это характеризует как киевский режим, так и тех, кто за ними стоит. Прежде всего европейцев и американцев, которые встали на тропу войны с нами», — отметил Медведев.

Президент России Владимир Путин называл целью спецоперации на Украине защиту населения Донбасса, а также попытку «прекратить войну», которая там продолжалась с 2014 года. В Кремле заявляли о готовности к переговорам с Украиной, однако указали, что сейчас для них нет никаких условий из-за позиции Киева.

Медведев ранее неоднократно грозил Киеву ударами по «центрам принятия решений» в случае использования западного оружия для атак российских городов. В конце мая он также заявил, что Россия может нанести удары «не по Киеву», в случае если будут совершены обстрелы по ее территории.

После атаки Москвы украинских дронов 20 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это стало ответом Киева на удар по «центрам принятия решений». Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что Украина «прямого отношения» к нападению не имеет.