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Медведев пригрозил ударами «не по Киеву» в случае обстрела городов России

Дмитрий Медведев заявил, что Россия может нанести удары «не по Киеву», в случае если будут совершены обстрелы по ее территории. Он назвал разумным решение Джо Байдена не предоставлять Украине дальнобойные РСЗО
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В случае если российские города подвергнутся атаке, российские вооруженные силы могут нанести удары «не по Киеву», а по центрам принятия решений этих «преступный решений». Об этом написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«При атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве», — написал Медведев, добавив, что не следует объяснять, что будет дальше.

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Джо Байден

Так Медведев прокомментировал слова президента Джо Байдена о том, что США не собираются отправлять Украине оружие, способное наносить удары по российской территории. Медведев назвал это решение «разумным».

Ранее украинские власти неоднократно говорили, что страна нуждается в ракетных системах залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и М270 MLRS для обороны и ответа на удары со стороны России, однако Вашингтон отказывал Киеву в таких поставках, в том числе из-за опасений, что украинские военные могут использовать вооружение для обстрелов российской территории.

Однако на прошлой неделе CNN и The New York Times писали, что администрация Байдена все же рассматривает поставки Украине РСЗО и они могут войти в новый пакет военной помощи. О каком именно вооружении идет речь, не уточнялось, но NYT указывала, что чаще всего США экспортируют M31 GMLRS с дальностью огня от 70 до 500 км в зависимости от боеприпаса. В Пентагоне эти данные не подтвердили.

С начала боевых действий на Украине в России по меньшей мере три человека погибли в результате обстрелов приграничных районов. 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели человека в результате обстрела села Солохи, 27 мая он же рассказал о смерти женщины, пострадавшей при обстреле села Журавлевка. Кроме того, в Курской области 19 мая погиб водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод, подвергшийся обстрелу.

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