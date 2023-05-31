Медведев пригрозил считать всех чиновников Британии «законными целями»

Медведев: все должностные лица Британии могут быть законными целями для России

Лондон заявил, что не против ударов ВСУ по территории России. Медведев после этого счел, что Великобритания стала участником конфликта и ее чиновники могут стать законными целями

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Reuters)

Согласно международному праву, Великобританию можно квалифицировать как находящееся в состоянии войны государство, тогда любое должностное лицо королевства может рассматриваться как законная военная цель. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он считает, что такой статус «наш извечный враг» Великобритания может получить из-за союзных отношений с Украиной и военной поддержки в ее адрес, «то есть де-факто ведет необъявленную войну против России». Медведев пригрозил, что законными целями будут считать не только военных должностных лиц, но и гражданских, если те «содействуют войне».

Накануне британский МИД сообщил о праве Украины вести оборону и наносить удары за пределами своих границ. «Чтобы подрывать способность России применять военную силу на Украине», — пояснил министр Джеймс Клеверли. По его мнению, удары по «легитимным военным целям» вне Украины считаются одним из элементов обороны этого государства.

В тот день Москва подверглась атаке беспилотников. Всего было восемь дронов, пять из них сбили, еще три с помощью генераторов помех были сведены с установленного курса и упали. Пострадали три жилых дома на юго-западе столицы. Минобороны России обвинило в произошедшем власти Украины, но там отвергли свою причастность к произошедшему.

Власти США сообщили, что в целом не поддерживают удары по территории России. В отношении атаки дронов Вашингтон продолжает собирать информацию.