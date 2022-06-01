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Песков предупредил о несвободе Европы от негативного эффекта ее санкций
Песков оценил последствия эмбарго на нефть для ЕС словами «им предстоит это все пережить»
Европа «несвободна» от негативного эффекта своих санкций против России, ей предстоит «это все пережить», заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Эти санкции, конечно же, негативно скажутся для всего континента — и для европейцев, и для нас, и для всего мирового энергетического рынка», — сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Пескова, Россия ведет работу над переориентированием поставок высвобождающихся объемов нефти на альтернативные направления. «Это целенаправленные, системные действия, которые позволят минимизировать эти негативные последствия», — добавил он.
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