Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 62,74 (-1,98) Инвестиции, 31 мая, 16:04
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 61,61 (-1,49) Инвестиции, 31 мая, 16:04
Ровеньковская епархия УПЦ первой приостановила поминовение Онуфрия Политика, 01:40
FT узнала о поддержке Лондоном запрета страховать суда с нефтью из России Бизнес, 01:17
Тарасова посоветовала Загитовой не идти во власть Спорт, 01:06
Гинцбург сообщил о начале испытаний «Спутника М» на детях 6-11 лет Общество, 00:43
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну Общество, 00:27
Постпред США при ООН назвала условие поддержки плана Италии по Украине Политика, 00:15
США предложили компаниям «гарантийные письма» для вывоза зерна из России Политика, 00:09
Что изменится в российских законах в июне Общество, 00:00
Аэропорты попросили открыть магазины duty free на внутренних рейсах Бизнес, 00:00
Штраф ₽300 тыс. и новая пошлина: что изменится для водителей летом Авто, 00:00
Госдеп исключил поставку Украине ракет большой дальности Политика, 31 мая, 23:33
В Петербурге завели дело из-за подготовки к сносу дореволюционных зданий Общество, 31 мая, 23:27
Постпред США в ООН исключила поставки Киеву систем для удара по России Политика, 31 мая, 23:12
Кадыров объявил о завершении «тотальной зачистки» Северодонецка Политика, 31 мая, 22:50
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Война санкций ,  
0 

FT узнала о поддержке Лондоном запрета страховать суда с нефтью из России

FT: ЕС и Великобритания согласовали запрет на страхование судов с нефтью из России
По словам источников FT, решение ЕС и Британии запретить страховать суда с нефтью из России ограничит ее возможности по экспорту топлива, стране придется обращаться к страховщикам «на более мелких и менее развитых рынках»
BRENT BRENT $123,43 +2,69%
Фото: AP
Фото: AP

Великобритания и ЕС согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, сообщает Financial Times со ссылкой на британских и европейских чиновников.

По словам собеседников, из-за этого шага Москва потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London, решение также резко ограничит возможности России по экспорту сырой нефти. Российской стороне придется обращаться к страховщикам «на более мелких и менее развитых рынках», говорят они.

Запрет на страхование примут в рамках нового пакета санкций Евросоюза, направленных против экспорта российской нефти, о согласовании которого страны ЕС объявили поздно вечером 30 мая. По словам источников FT, в Брюсселе сомневались, включать ли эту меру в санкционный пакет из-за предупреждений экспертов о последствиях для экономики.

WSJ узнала о планах ЕС запретить страхование танкеров с нефтью из России
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В Евросоюзе также были обеспокоены тем, что Россия сможет продолжать страховать свои суда в Великобритании, если запрет будет введен только странами ЕС, пишет газета. По ее данным, Греция и Кипр согласились на предложение только после того, как Великобритания обязалась последовать их примеру.

В британском правительстве отказались комментировать эту информацию, но источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что Лондон скоро официально объявит о запрете. По словам собеседников, впоследствии такое решение могут принять все страны «Группы семи» (G7: Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония и США).

Евросоюз согласовал частичное эмбарго на нефть из России. Что это значит
Бизнес
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Francesco Gallarotti / Unsplash Как компаниям сегодня растить ИТ-кадры: пять способов
Инструкции
Pro
Металлурги начали снижать производство. Почему у них стали падать доходы
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков
Исследования
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения
Статьи
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Параллельный импорт — не то, чем кажется. Что разрешили на самом деле
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Деньги «выпали»: как кризис изменит рынок венчурных инвестиций в России
Прогнозы
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции

О намерении ЕС ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, также пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, это помешает России продавать свою нефть в Азии, поскольку европейские компании страхуют почти все мировые поставки этого топлива.

30 мая Европейский союз достиг соглашения о частичном эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Запрет введен на морские поставки, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Две последние страны самостоятельно отказались от любых форм поставок.Как пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к концу года нефть будет поступать в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России.

В прошлом году страны ЕС завезли морем сырой нефти примерно на €32,7 млрд, или 68% всего импорта нефти из России. Еще на €21,2 млрд морским путем Европа ввезла российские нефтепродукты. Как подсчитал Bloomberg, потери России от запрета на морской экспорт нефти составят около $10 млрд, от прекращения поставок по северной ветке «Дружбы» — еще $12 млрд.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
нефть страхование Евросоюз Великобритания суда
Материалы по теме
Парламент Швеции одобрил запрет на добычу угля, нефти и природного газа
Политика
Премьер Польши выступил за запрет третьим странам покупать нефть у России
Политика
Литва и Австрия заявили о готовности отказаться от газа и нефти России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter