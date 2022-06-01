FT: ЕС и Великобритания согласовали запрет на страхование судов с нефтью из России

FT узнала о поддержке Лондоном запрета страховать суда с нефтью из России

По словам источников FT, решение ЕС и Британии запретить страховать суда с нефтью из России ограничит ее возможности по экспорту топлива, стране придется обращаться к страховщикам «на более мелких и менее развитых рынках»

Фото: AP

Великобритания и ЕС согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, сообщает Financial Times со ссылкой на британских и европейских чиновников.

По словам собеседников, из-за этого шага Москва потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London, решение также резко ограничит возможности России по экспорту сырой нефти. Российской стороне придется обращаться к страховщикам «на более мелких и менее развитых рынках», говорят они.

Запрет на страхование примут в рамках нового пакета санкций Евросоюза, направленных против экспорта российской нефти, о согласовании которого страны ЕС объявили поздно вечером 30 мая. По словам источников FT, в Брюсселе сомневались, включать ли эту меру в санкционный пакет из-за предупреждений экспертов о последствиях для экономики.

В Евросоюзе также были обеспокоены тем, что Россия сможет продолжать страховать свои суда в Великобритании, если запрет будет введен только странами ЕС, пишет газета. По ее данным, Греция и Кипр согласились на предложение только после того, как Великобритания обязалась последовать их примеру.

В британском правительстве отказались комментировать эту информацию, но источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что Лондон скоро официально объявит о запрете. По словам собеседников, впоследствии такое решение могут принять все страны «Группы семи» (G7: Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония и США).

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О намерении ЕС ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, также пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, это помешает России продавать свою нефть в Азии, поскольку европейские компании страхуют почти все мировые поставки этого топлива.

30 мая Европейский союз достиг соглашения о частичном эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Запрет введен на морские поставки, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Две последние страны самостоятельно отказались от любых форм поставок.Как пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к концу года нефть будет поступать в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России.

В прошлом году страны ЕС завезли морем сырой нефти примерно на €32,7 млрд, или 68% всего импорта нефти из России. Еще на €21,2 млрд морским путем Европа ввезла российские нефтепродукты. Как подсчитал Bloomberg, потери России от запрета на морской экспорт нефти составят около $10 млрд, от прекращения поставок по северной ветке «Дружбы» — еще $12 млрд.