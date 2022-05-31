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Война санкций ,  
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WSJ узнала о планах ЕС запретить страхование танкеров с нефтью из России

По данным WSJ, это помешает России продавать свою нефть в Азии, поскольку европейские компании страхуют почти все мировые поставки этого топлива. 30 мая ЕС спустя полтора месяца обсуждений согласовал запрет на поставки нефти морем
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В рамках эмбарго на российскую нефть ЕС также запретит страхование танкеров, перевозящих ее, сообщили The Wall Street Journal дипломаты и чиновники на условиях анонимности.

Издание поясняет, что этот запрет затронет танкеры, перевозящие российскую нефть, по всему миру и отрежет ее от азиатского рынка, поскольку европейские компании страхуют большую часть нефтяной торговли в мире.

30 мая ЕС спустя полтора месяца обсуждений согласовал частичный запрет импорта российской нефти. Под санкции не попадут поставки по трубопроводам, но, по данным главы Евросовета Шарля Мишеля, ограничения затронут свыше двух третей поставок нефти из России.

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Фото:Patrick Pleul / DPA / ТАСС

Через трубопроводы около трети сырья получали Венгрия, Германия и Польша, однако две последние сами решили отказаться от любых форм его поставок из России. Как пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к концу года нефть будет поступать в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России.

Евросоюз начал обсуждать эмбарго на российскую нефть в середине апреля в рамках шестого пакета санкций. Против выступала Венгрия, которая получает из России 60% нефти.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

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В прошлом году страны ЕС завезли морем сырой нефти примерно на €32,7 млрд, или 68% всего импорта нефти из России. Еще на €21,2 млрд морским путем Европа ввезла российские нефтепродукты. По подсчетам Bloomberg, потери России из-за согласованного Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть составят около $22 млрд в год: около $10 млрд из-за запрета на морской экспорт нефти, еще $12 млрд — от прекращения поставок по северной ветке «Дружбы».

Кремль ранее заявил, что если европейские страны откажутся от российского сырья, то Россия будет компенсировать выпадающие заявки восточным направлением. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что мировой рынок — это не только европейский, однако последний является премиальным. Он также говорил, что подобное решение «ударит по всем».

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
нефть санкции ЕС российская нефть танкеры
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