FT узнала о планах ЕС ввести пошлины на российскую нефть из-за Венгрии
Еврокомиссия (ЕК) предложит ввести пошлины на российскую нефть, если члены Евросоюза не смогут договориться о сроках прекращения трубопроводных поставок, не попавших под эмбарго ЕС. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕК сообщает Financial Times (FT).
По словам источника издания, члены ЕС согласуют пошлины, если Будапешт не согласится обозначить четкие сроки отказа от получения нефти по трубопроводу «Дружба». Цель такого шага — сделать российские поставки менее привлекательными для европейских стран, не имеющих выхода к морю, в первую очередь для Венгрии, либо вынудить российские компании продавать нефть с дисконтом, чтобы в бюджет России поступало меньше денег, отметил собеседник газеты.
Как отмечает FT, для введения пошлин отпадет необходимость получения согласия всех членов союза, хватит и квалифицированного большинства. «Предпочтительным вариантом по-прежнему является запрет на импорт [российской нефти]», — заявил источник, добавив, что позиция венгерского руководства слабеет.
Введение пошлин начнут обсуждать, только если среди членов ЕС будет складываться мнение, что Будапешт «лишь тянет время», надеясь, что сможет пользоваться отсрочкой неопределенно долгое время, уточнил собеседник FT.
Вечером 30 мая члены Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Страны договорились ввести частичное нефтяное эмбарго, которое коснется поставок российской нефти по морю. По словам источников Bloomberg, сначала — к 2023 году — ЕС планирует отказаться от морских поставок сырья, а уже после того как будут удовлетворены интересы ряда стран, не имеющих выхода к морю, — расширить эмбарго и на трубопроводные поставки.
Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, благодаря эмбарго поставки российской нефти в ЕС к концу года сократятся примерно на 90%. Оставшиеся 10% продолжат идти по южной ветке трубопровода «Дружба», в том числе в Венгрию, которую временно освободили от эмбарго.
В Кремле допускали, что, если ЕС откажется от закупок российской нефти, Россия будет компенсировать эти объемы продажами на востоке. На фоне согласования эмбарго стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent превысила $119 за баррель. Вице-премьер России Александр Новак предупреждал, что в случае принятия эмбарго она может взлететь еще выше — до $300 за баррель.