В Турции допустили решение проблемы с зерном с Украины за пару недель

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 62,74 (-1,98) Инвестиции, 31 мая, 16:04
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 61,61 (-1,49) Инвестиции, 31 мая, 16:04
«Газпром» подтвердил остановку поставок датской Orsted и британской Shell Бизнес, 11:06
Растительные диеты полезны не для всех. Кому может навредить веганство Pro, 11:03
Совладелец Внуково спрогнозировал слияние авиакомпаний Бизнес, 11:00
Совладелец Внуково — РБК: «Люди пересели на железную дорогу и автобусы» Бизнес, 11:00
Как онлайн-школа помогает в адаптации в приемных семьях Экономика образования, 11:00
Клишас заявил о попытках объяснить «все и вся» санкциями и спецоперацией Политика, 10:59
Летние школы-2022: что выбрать в России и за рубежом РБК+, 10:58
В России запустили льготную ипотеку на возведение домов своими силами Недвижимость, 10:56
Сервис для дизайна Canva отключил доступ для пользователей из России Бизнес, 10:55
Что делать, если работодатель вынуждает вас уволиться Pro, 10:53
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 10:52
В Северной Корее выявили более 93 тыс. случаев заражения «лихорадкой» Общество, 10:51
Вымогателя €3 млн у Якобашвили приговорили к пяти с половиной годам Бизнес, 10:48
Задача для бизнеса: как выбрать банк и не переплатить за обслуживание РБК +, 10:45
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

В Турции допустили решение проблемы с зерном с Украины за пару недель

Представитель Эрдогана: вопросы с поставками зерна с Украины можно решить за 1–2 недели
«Технические вопросы», которые касаются вывоза зерна из украинских портов, можно решить за одну-две недели, заявил представитель Эрдогана. По его словам, детали операции будут обсуждаться во время визита в страну Сергея Лаврова
Фото: Edgar Su / Reuters
Фото: Edgar Su / Reuters

Проблемы с поставками зерна из Украины на мировые рынки можно решить за одну-две надели, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Его слова приводит турецкая газета Star.

По его словам, турецкий МИД обсуждает этот вопрос как с Украиной, так и с Россией и ООН. Кроме того, вопрос обсуждали президенты России и Турции во время телефонного разговора, напомнил представитель Эрдогана.

Создание коридора безопасности из украинских портов в Черном море также планируется обсуждать во время предстоящего 8 июня визита главы МИД России Сергея Лаврова, добавил Калын. «Детали этой проблемы прояснятся на будущей неделе в ходе этого визита», — отметил он.

Путин заявил Эрдогану о готовности содействовать вывозу зерна с Украины
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Также, по его словам, есть вопросы технического характера, которые необходимо обсудить на переговорах. «По всем этим вопросам будут приняты решения в течение одной-двух недель на встречах в Турции, что позволит ей возложить на себя важную миссию по преодолению мирового продовольственного кризиса», — заключил представитель президента Турции.

Отвечая на вопрос, ожидается ли в течение этих двух недель визит украинской делегации в Турцию, Калын сказал, что «пока запланированного визита нет», добавив: «Наши двери всегда открыты для украинских друзей».

В конце мая заместитель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Маурицио Мартина предупредил, что из-за военных действий на Украине число голодающих может вырасти на 18 млн человек и достичь 218 млн. Среди факторов, способствующих продовольственному кризису, он назвал угрозу поставкам зерна, рост цен на пшеницу и удобрения.

Читайте на РБК Pro
Pro
Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях
Статьи
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: Gor Davtyan / Unsplash Еду в Ереван: с чем сталкиваются переехавшие ИТ-специалисты в Армении
Статьи
Pro
Клиент и капитал: как за год увеличить ROI на 25% с помощью CRM
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Западные разработчики софта для логистики тоже уходят. Как их заменить
Инструкции
Pro
Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования

В начале мая директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик оценивал объем не вывезенного из-за конфликта из украинских портов зерна в 4,5 млн т, а госсекретарь США Энтони Блинкен — в 20 млн т. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, с 1 по 30 мая 2022 года страна экспортировала 1,06 млн т зерновых культур, что в 2,7 раза ниже, чем в мае 2021 года (2,81 млн т).

Лавров назвал условия для прохода судов с зерном с Украины
Политика
Контейнеры с зерном на территории морского торгового порта

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, возобновлению морского импорта украинского зерна препятствуют установленные Украиной мины у берегов Одесской области и санкции против России. По его словам, Украина не хочет, чтобы российские военные корабли заходили в порты Одессы, а Россия опасается, что корабли, которые будут перевозить грузы по этому коридору, будут доставлять оружие Украине. «Должен быть механизм проверки», — сказал министр. Он также говорил, что с технической точки зрения обезвредить мины в Черном море можно за одну или две недели и Турция уже начала работу по обсуждению выхода из сложившейся ситуации.

Киев запросил международные гарантии для восстановления поставок зерна с Украины, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба считает, что односторонних российских гарантий недостаточно. Он также говорил, что Украина не возражает против участия ООН в решении этой проблемы. В свою очередь, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия «уже давно гарантировала» все, что от нее зависит, разминировать прибрежные воды для прохода судов с зерном должна Украина. Он также заявил, что западные страны искусственно создали проблемы закрытием своих портов для российских судов, разрушив логические и финансовые цепочки.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Турция зерно Украина Россия продовольствие удобрения
Материалы по теме
Президент Сенегала заявил о проблемах с закупкой зерна у России
Экономика
США предложили компаниям «гарантийные письма» для вывоза зерна из России
Политика
В Киеве запросили международные гарантии для вывоза зерна из Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter