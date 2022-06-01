Представитель Эрдогана: вопросы с поставками зерна с Украины можно решить за 1–2 недели

В Турции допустили решение проблемы с зерном с Украины за пару недель

«Технические вопросы», которые касаются вывоза зерна из украинских портов, можно решить за одну-две недели, заявил представитель Эрдогана. По его словам, детали операции будут обсуждаться во время визита в страну Сергея Лаврова

Фото: Edgar Su / Reuters

Проблемы с поставками зерна из Украины на мировые рынки можно решить за одну-две надели, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Его слова приводит турецкая газета Star.

По его словам, турецкий МИД обсуждает этот вопрос как с Украиной, так и с Россией и ООН. Кроме того, вопрос обсуждали президенты России и Турции во время телефонного разговора, напомнил представитель Эрдогана.

Создание коридора безопасности из украинских портов в Черном море также планируется обсуждать во время предстоящего 8 июня визита главы МИД России Сергея Лаврова, добавил Калын. «Детали этой проблемы прояснятся на будущей неделе в ходе этого визита», — отметил он.

Также, по его словам, есть вопросы технического характера, которые необходимо обсудить на переговорах. «По всем этим вопросам будут приняты решения в течение одной-двух недель на встречах в Турции, что позволит ей возложить на себя важную миссию по преодолению мирового продовольственного кризиса», — заключил представитель президента Турции.

Отвечая на вопрос, ожидается ли в течение этих двух недель визит украинской делегации в Турцию, Калын сказал, что «пока запланированного визита нет», добавив: «Наши двери всегда открыты для украинских друзей».

В конце мая заместитель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Маурицио Мартина предупредил, что из-за военных действий на Украине число голодающих может вырасти на 18 млн человек и достичь 218 млн. Среди факторов, способствующих продовольственному кризису, он назвал угрозу поставкам зерна, рост цен на пшеницу и удобрения.

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В начале мая директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик оценивал объем не вывезенного из-за конфликта из украинских портов зерна в 4,5 млн т, а госсекретарь США Энтони Блинкен — в 20 млн т. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, с 1 по 30 мая 2022 года страна экспортировала 1,06 млн т зерновых культур, что в 2,7 раза ниже, чем в мае 2021 года (2,81 млн т).

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, возобновлению морского импорта украинского зерна препятствуют установленные Украиной мины у берегов Одесской области и санкции против России. По его словам, Украина не хочет, чтобы российские военные корабли заходили в порты Одессы, а Россия опасается, что корабли, которые будут перевозить грузы по этому коридору, будут доставлять оружие Украине. «Должен быть механизм проверки», — сказал министр. Он также говорил, что с технической точки зрения обезвредить мины в Черном море можно за одну или две недели и Турция уже начала работу по обсуждению выхода из сложившейся ситуации.

Киев запросил международные гарантии для восстановления поставок зерна с Украины, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба считает, что односторонних российских гарантий недостаточно. Он также говорил, что Украина не возражает против участия ООН в решении этой проблемы. В свою очередь, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия «уже давно гарантировала» все, что от нее зависит, разминировать прибрежные воды для прохода судов с зерном должна Украина. Он также заявил, что западные страны искусственно создали проблемы закрытием своих портов для российских судов, разрушив логические и финансовые цепочки.