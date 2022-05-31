В Турции назвали два препятствия для начала вывоза зерна с Украины морем

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, возобновлению морского импорта украинского зерна препятствуют установленные Украиной мины у берегов Одесской области и санкции против России

Украинские мины у берегов Одесской области и санкции на страхование российских судов и оказание им услуг в иностранных портах являются главными препятствиями для возобновления поставок зерна из Украины через Черное море. Об этом глава МИД Турции Мевлет Чавушоглу заявил в интервью агентству Anadolu.

«Украина не хочет, чтобы российские военные корабли заходили в порты Одессы. Россия также не хочет, чтобы корабли, которые будут перевозить грузы по этому коридору, доставляли оружие в Украину. Как они во всем этом будут уверены? Должен быть механизм проверки», — сказал министр.

По его словам, с технической точки зрения обезвредить мины в море можно за одну или две недели, и Турция уже начала работу по обсуждению выхода из сложившейся ситуации. Министр также заявил, что «Россия и Украина договорились по этому вопросу в принципе», но детали дальнейшей работы еще предстоит обсудить.

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