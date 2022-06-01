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США предложили компаниям «гарантийные письма» для вывоза зерна из России

Компании-экспортеры и страховщики «немного нервничают» из-за того, что могут попасть под санкции из-за участия в экспорте зерна и удобрений из России, заявила постпред США при ООН
Линда&nbsp;Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд (Фото: Reuters)

Соединенные Штаты готовы предоставить гарантии компаниям-экспортерам и страховщикам, которые опасаются возможных санкций из-за участия в экспорте российских зерна и удобрений. Об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Reuters.

Она отметила, что ограничительные меры не распространяются на вывоз зерна и удобрений, но «компании немного нервничают, и мы готовы направить им гарантийные письма, если это поможет их воодушевить».

Как рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, накануне генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен была в Москве, она провела переговоры по поставкам зерна с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Дюжаррик назвал их конструктивными. В пресс-службе российского правительства в свою очередь заявили, что Гринспен и Белоусов обсудили экспорт российской продовольственной продукции и удобрений «в целях стабилизации положения на мировых продовольственных рынках», но не сообщили о результатах.

В Киеве запросили международные гарантии для вывоза зерна из Украины
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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Как отмечает Reuters, генсек ООН Антониу Гутерриш, посетивший Москву и Киев в апреле, пытается заключить «комплексную сделку», которая помогла бы возобновить поставки зерна с Украины, а также экспорт продуктов питания и удобрений из России.

Накануне президент России Владимир Путин во время телефонной беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва готова содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов, в том числе вывозу зерновых из украинских портов, и координировать действия с Анкарой. «[Гутерриш] чрезвычайно благодарен за поддержку, которую Турция оказывает в урегулировании ситуации в Черном море, а также поддержку усилий самого генсека», — сказал Дюжаррик.

28 мая Путин заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что Россия готова нарастить экспорт сельхозпродукции и удобрений, но это «потребует снятия соответствующих санкционных ограничений». Он сообщил также о готовности российской стороны найти варианты беспрепятственно вывезти украинское зерно из черноморских портов. В начале мая директор отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Германии Мартин Фрик заявил, что там скопилось около 4,5 млн т зерна, которое не могут вывезти.

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Путин предложил Макрону и Шольцу удобрения в обмен на снятие санкций
Политика
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Представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя заявлял, что страна открыла для перевозки зерна в Черном море безопасный коридор, однако суда из украинского порта в Одессе им не воспользовались. «Нас обвиняют в том, что мы не пропускаем суда, но мины установили не мы», — пояснил он. Замглавы МИД России Андрей Руденко также говорил, что Москва может открыть доступ к морским портам Украины, подступы к которым контролируют российские военные корабли, если США и ЕС снимут с нее санкции.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал начать международную операцию в Черном море для возобновления экспорта украинской пшеницы. По его словам, односторонних гарантий России для этого недостаточно, и к процессу нужно привлечь третьи страны или ООН.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ООН США зерно удобрения санкции
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