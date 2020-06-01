www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0
Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 69,71
(-1,04)
Quote, 13:28
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 77,64
(-0,91)
Quote, 13:28
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола
Общество, 17:03
РБК Pro: каким компаниям выгодно использовать дроны. Исследование EY
Pro, 17:02
Президент ПКР сообщил о трех перенесших COVID-19 параолимпийцах
Спорт, 16:54
www.adv.rbc.ru
Доллар опустился ниже 70 рублей. Что выгоднее покупать: USD или биткоин
Крипто, 16:53
ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Бизнес, 16:52
Пенсионный фонд сообщил о первых выплатах семьям с детьми от 3 до 16 лет
Политика, 16:52
Путин объявил о новой дате голосования по поправкам в Конституцию
Политика, 16:46
Как «СберМаркет» увеличил число курьеров и экспертов по закупкам в 10 раз
Pro, 16:46
Памфилова назвала условия голосования по Конституции в условиях COVID-19
Политика, 16:46
Аналитики JP Morgan предсказали рост акций Apple на 15% благодаря бюджетным iPhone SE
Quote, 16:45
Путин поздравил Кузнецову с рождением седьмого ребенка
Общество, 16:42
Путин назвал самый подходящий для голосования по Конституции день
Общество, 16:36
Дискотеки, машина времени, психотерапия: каким получился новый альбом Леди Гаги
Стиль, 16:30
В Киеве перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
Общество, 16:28
www.adv.rbc.ru
Политика
,
01 июн, 16:46
0
Поделиться
Поделиться
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Путин объявил о новой дате голосования по поправкам в Конституцию
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Материал дополняется
www.adv.rbc.ru
Подпишись
на нашу рассылку
Отбираем главные новости и объясняем, что они значат.
Пример письма
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2020
. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter