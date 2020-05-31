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Поправки в Конституцию ,  
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Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент Владимир Путин назовет новую дату голосования по поправкам к Конституции тогда, когда сочтет нужным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Пескова, решение о дате голосования будет приниматься на основании анализа эпидемиологической обстановки в стране.

«Вы знаете, что президент всех призывает не «интуичить», а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств. И вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что Путин продолжает работать в дистанционном режиме, что совершенно оправданно в нынешних условиях. При этом пресс-секретарь выразил надежду, что в «обозримом будущем» глава государства вернется к формату публичных мероприятий.

Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день
Политика
Информационный плакат к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Ранее в мае источники РБК, близкие к администрации президента, сообщали, что Кремль может назначить голосования по поправкам к Конституции на 24 июня.

Позже Путин объявил, что в этот день на Красной площади пройдет парад Победы, отмененный в мае из-за эпидемии коронавируса. Президент также подписал указ, делающий 24 июня выходным днем.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, голосование
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