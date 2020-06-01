Путин отказался проводить голосование по Конституции в день парада Победы

По словам президента, парад не стоит «ни с чем смешивать»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин отверг идею проводить голосование по поправкам в Конституцию 24 июня, в день проведения парада в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил во время встречи с рабочей группой по поправкам в Основной закон.

Путин сообщил, что голосование — отдельная крупная веха в жизни страны, поэтому не стоит смешивать два события. «Парад Победы — это святое дело, не будем его ни с чем смешивать», — сказал Путин.

Помимо этого президент отметил, что одной из причин, по которой предлагалось 24 июня в качестве даты голосования, была экономия средств, поскольку этот день должен быть нерабочим, как и день парада Победы. «На этом [голосовании] мы точно не будем экономить», — сказал Путин.

При этом он отметил, что стране нужен 30-дневный период до голосования, в том числе для того, чтобы решить ряд технических вопросов. «Мы сейчас возвращаемся к нормальному ритму жизни, и многие предприятия возобновляют свою работу, но все это проходит под знаком требований соблюдения определенных правил, связанных с коронавирусной инфекцией. И нам надо отработать эти механизмы. Сделать так, чтобы в жизнь наших граждан естественным образом вошли эти механизмы», — сказал глава государства.