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Журналистка Fox News узнала о планах Трампа ввести «агрессивные санкции»

Журналистка Fox News узнала о планах Трампа ввести санкции против теневого флота

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия затягивает переговоры о всеобъемлющем прекращении огня, в его администрации рассматривают возможность «агрессивных санкций», в том числе против российского «теневого флота», сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрих в соцсети X со ссылкой на источник.

По словам собеседника, Трамп разочарован действиями российского коллеги Владимира Путина.

«Мне сказали, что сейчас уровень соблюдения санкций низкий — по неофициальным оценкам, примерно 3 из 10. И  российский «теневой флот», перевозящий нелегальную нефть через Балтийское море, будет легкой мишенью для усиления давления», — написала журналистка в соцсети.

Сам американский лидер на днях пригрозил, что введет вторичные пошлины на всю нефть из России, если не удастся заключить перемирие на Украине по вине Москвы.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий. Продолжаем наши контакты с американской стороной», — заявили в ответ на слова Трампа в Кремле.

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