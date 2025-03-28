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Военная операция на Украине ,  
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Вэнс оценил готовность соглашения с Россией по Черному морю

Сюжет
Военная операция на Украине
Соглашение по обеспечению безопасного судоходства в Черном море почти готово, заявил вице-президент. После его достижения можно будет перейти к следующему этапу перемирия между Россией и Украиной, считает Вэнс
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Brandon Bell / Reuters)

Договоренности по перемирию в Черном море в рамках российского-украинского конфликта почти достигнуты, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции во время визита в Гренландию.

«Думаю, если посмотреть на то, о чем мы говорили, у нас уже есть это перемирие в энергетической инфраструктуре, у нас почти готово коммерческое перемирие в Черном море, и как только мы его достигнем, перейдем к следующему этапу перемирия», — сказал он.

По его словам, США достигли значительного прогресса в процессе урегулирования и есть реальный шанс добиться мирного соглашения.

ЕС отказался снять санкции с России для запуска «черноморской инициативы»
Политика
Фото:Paul Ellis / Getty Images

24 марта в Эр-Рияде состоялись консультации представителей США и России, а также контакты Вашингтона и Киева. На российско-американских переговорах обсуждалось обеспечение безопасности судоходства в Черном море и возобновление там мирной торговой деятельности. Потенциальное соглашение называют «черноморской инициативой», у него много сходств с действовавшей с июля 2022-го в течение года зерновой сделкой.

Из сделки Россия вышла потому, что не была выполнена часть договоренностей, касавшихся восстановления российского сельхозэкспорта. Выполнялась только та часть, что касалась вывоза украинской агропродукции через Черное море.

США после саудовских переговоров пообещали России помочь «восстановить доступ к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций».

Москва называла в числе условий реализации «черноморской инициативы» снятие санкций, в частности, с Россельхозбанка, его подключение к SWIFT, снятие санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и пр. Большая часть этих ограничений связана с ЕС, а он отказался отменять санкции.

В рамках встречи в Эр-Рияде стороны также обсудили прекращение атак по энергообъектам. Россия сообщала, что придерживается моратория на удары с 18 марта и этот период будет длиться 30 дней. Москва не раз обвиняла Киев в нарушении режима, но Украина отвергала это.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джеймс Дэвид Вэнс Черное море Россия США Украина
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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