Песков ответил на угрозы Трампа словами о «сложной субстанции»

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

В рамках переговоров по миру на Украине Россия обсудила и продолжает обсуждать с США вопрос возможного введения вторичных пошлин на российскую нефть. Тема очень сложная, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Ранее, 30 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что если заключить с Москвой соглашение о прекращении огня на Украине не выйдет и если он сочтет, «что это [произошло] по вине России», то в отношении российской нефти будут введены вторичные пошлины.

«Мы уже вчера фактически говорили на эту тему. Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий. Продолжаем наши контакты с американской стороной», — прокомментировал Песков.

Накануне Трамп заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины на товары из России. Он сказал, что «все вторичные тарифы очень жесткие», так как подразумевают, что вторая сторона не сможет торговать с США, если не будет следовать их приказам.

Ранее Трамп подчеркнул, что «25-процентный тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы» будут введены в течение месяца, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Результатом российско-американских и украинско-американских переговоров последних недель стали договоренности о прекращении атак по энергоинфраструктуре (с 18 марта на 30 дней, указывал Кремль), также обсуждается «черноморская инициатива» — аналог действовавшей с июля 2022-го по июль 2023-го зерновой сделки. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что заключение перемирия по Черному морю даст возможность перейти к следующему этапу прекращения огня.