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Война санкций ,  
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Трамп раскрыл, введет ли вторичные пошлины против России

Трамп заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины на российскую нефть
Сюжет
Война санкций
Американский президент отметил, что введение таких пошлин — это жесткая мера, и напомнил, как они повлияли на Венесуэлу. Ранее он пригрозил ограничениями на экспорт российской нефти, если не будет достигнуто перемирие с Украиной
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины на товары из России, передает Fox News.

Он напомнил, что Соединенные Штаты ввели такие тарифы в отношении Венесуэлы и это оказало «очень сильное влияние»: венесуэльские корабли направились прочь от американских берегов.

«Все вторичные тарифы очень жесткие, потому что по сути они говорят: если вы ослушаетесь наших приказов, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах Америки и вот в чем загвоздка», — сказал президент.

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Экономика
Дональд Трамп

30 марта Трамп заявил, что если заключить с Москвой соглашение о прекращении огня на Украине не выйдет и если он сочтет, «что это [произошло] по вине России», то в отношении российской нефти будут введены вторичные пошлины. Это будет означать, что те, кто закупает нефть у России, не смогут вести бизнес в США, объяснил президент. По его словам, «25-процентный тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы» будут введены в течение месяца, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Результатом российско-американских и украинско-американских переговоров последних недель стали договоренности о прекращении атак по энергоинфраструктуре (с 18 марта на 30 дней, указывал Кремль), также обсуждается «черноморская инициатива» — аналог действовавшей с июля 2022-го по июль 2023-го зерновой сделки. Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что заключение перемирия по Черному морю даст возможность перейти к следующему этапу прекращения огня.

Со 2 апреля Трамп также вводит взаимные пошлины на продукцию из всех стран, которые взимают пошлины на американские товары. The Wall Street Journal писала, что в числе стран, в отношении которых могут быть установлены эти тарифы, может быть и Россия. Белый дом не раскрывал список стран, которых коснется мера.

Москва осуждает введение Западом каких-либо торговых ограничений. Когда страны G7 установили потолок цен на нефть и нефтепродукты из России, она в ответ запретила поставки тем покупателям, в контрактах с которыми прямо или косвенно фигурирует это ограничение.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп пошлины Россия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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