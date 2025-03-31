Трамп раскрыл, введет ли вторичные пошлины против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины на товары из России, передает Fox News.
Он напомнил, что Соединенные Штаты ввели такие тарифы в отношении Венесуэлы и это оказало «очень сильное влияние»: венесуэльские корабли направились прочь от американских берегов.
«Все вторичные тарифы очень жесткие, потому что по сути они говорят: если вы ослушаетесь наших приказов, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах Америки и вот в чем загвоздка», — сказал президент.
30 марта Трамп заявил, что если заключить с Москвой соглашение о прекращении огня на Украине не выйдет и если он сочтет, «что это [произошло] по вине России», то в отношении российской нефти будут введены вторичные пошлины. Это будет означать, что те, кто закупает нефть у России, не смогут вести бизнес в США, объяснил президент. По его словам, «25-процентный тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы» будут введены в течение месяца, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
Результатом российско-американских и украинско-американских переговоров последних недель стали договоренности о прекращении атак по энергоинфраструктуре (с 18 марта на 30 дней, указывал Кремль), также обсуждается «черноморская инициатива» — аналог действовавшей с июля 2022-го по июль 2023-го зерновой сделки. Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что заключение перемирия по Черному морю даст возможность перейти к следующему этапу прекращения огня.
Со 2 апреля Трамп также вводит взаимные пошлины на продукцию из всех стран, которые взимают пошлины на американские товары. The Wall Street Journal писала, что в числе стран, в отношении которых могут быть установлены эти тарифы, может быть и Россия. Белый дом не раскрывал список стран, которых коснется мера.
Москва осуждает введение Западом каких-либо торговых ограничений. Когда страны G7 установили потолок цен на нефть и нефтепродукты из России, она в ответ запретила поставки тем покупателям, в контрактах с которыми прямо или косвенно фигурирует это ограничение.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине
Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео
МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета
Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика
У россиян вырос уровень счастья
Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру
10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов