Путин поручил помочь одной компании разрабатывать защиту от дронов

В производстве систем защиты от БПЛА необходимо повысить долю российских компонентов, указал президент, поручая помочь «Русскому куполу». Путин признал, что вопрос микроэлектроники — одна из ахиллесовых пят

Фото: Global Look Press

Минпромторг поможет компании «Русский купол» в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотников, такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи с участниками форума «Все для Победы!», прошедшей 2 февраля, сообщается на сайте Кремля.

Развитие производства, поручил президент, следует проводить «с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах».

Представитель «Русского купола» Денис Сапрыгин из Крыма, рассказал Путину, что с начала полномасштабных боев мелкосерийно производит вместе с другими энтузиастами приборы по обнаружению и комплексному подавлению БПЛА, и попросил помочь «получить какой-то доступ к производимой в стране элементной базе по радиопередающим и радиопринимающим устройствам».

Путин ему ответил, что есть хорошие результаты в сфере беспилотников, но на одном из участков боев сложность связана как раз с БПЛА, а значит, есть над чем работать. Большие средства сейчас инвестируются в сферу микроэлектроники. «Это наша ахиллесова пята, одна из них. Но мы движемся в нужном направлении, горизонт не удаляется постоянно. Конкуренты двигаются тоже, но темп нашего движения достаточно хороший», — признал Путин.

В России есть две компании с таким названием: в Москве и Симферополе. Первая зарегистрирована в марте 2024 года, вторая — в прошлом августе, ее чистые активы оцениваются в 1 млн руб., следует из данных системы СПАРК.

В начале года Путин говорил, что военным на передовой нужно больше дронов. «Хотелось бы побольше средств подавления вот этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают», — добавил он. До 2030 года планируется подготовить 1 млн специалистов в сфере беспилотников, но, по его словам, даже этого количества может не хватить.

После начала Россией военной операции на Украине Министерство обороны и власти регионов регулярно сообщают об атаках или перехвате беспилотников. В этом году участились атаки беспилотников на НПЗ в России, только за март произошло около десятка подобных случаев. В частности, в середине месяца было остановлено производство на крупнейшем нефтезаводе на юге России, расположенном под Ростовом-на-Дону.

Власти США затем попросили Украину перестать атаковать нефтяные объекты, чтобы не допустить роста цен и не спровоцировать Москву на ответные действия. Киев исключил возможность влияния извне на выбор целей для БПЛА.