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Военная операция на Украине ,  
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Путин поручил помочь одной компании разрабатывать защиту от дронов

Путин: Минпромторг поможет «Русскому куполу» в выпуске систем против дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
В производстве систем защиты от БПЛА необходимо повысить долю российских компонентов, указал президент, поручая помочь «Русскому куполу». Путин признал, что вопрос микроэлектроники — одна из ахиллесовых пят
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Минпромторг поможет компании «Русский купол» в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотников, такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи с участниками форума «Все для Победы!», прошедшей 2 февраля, сообщается на сайте Кремля.

Развитие производства, поручил президент, следует проводить «с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах».

Представитель «Русского купола» Денис Сапрыгин из Крыма, рассказал Путину, что с начала полномасштабных боев мелкосерийно производит вместе с другими энтузиастами приборы по обнаружению и комплексному подавлению БПЛА, и попросил помочь «получить какой-то доступ к производимой в стране элементной базе по радиопередающим и радиопринимающим устройствам».

Путин ему ответил, что есть хорошие результаты в сфере беспилотников, но на одном из участков боев сложность связана как раз с БПЛА, а значит, есть над чем работать. Большие средства сейчас инвестируются в сферу микроэлектроники. «Это наша ахиллесова пята, одна из них. Но мы движемся в нужном направлении, горизонт не удаляется постоянно. Конкуренты двигаются тоже, но темп нашего движения достаточно хороший», — признал Путин.

В России есть две компании с таким названием: в Москве и Симферополе. Первая зарегистрирована в марте 2024 года, вторая — в прошлом августе, ее чистые активы оцениваются в 1 млн руб., следует из данных системы СПАРК.

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

В начале года Путин говорил, что военным на передовой нужно больше дронов. «Хотелось бы побольше средств подавления вот этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают», — добавил он. До 2030 года планируется подготовить 1 млн специалистов в сфере беспилотников, но, по его словам, даже этого количества может не хватить.

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После начала Россией военной операции на Украине Министерство обороны и власти регионов регулярно сообщают об атаках или перехвате беспилотников. В этом году участились атаки беспилотников на НПЗ в России, только за март произошло около десятка подобных случаев. В частности, в середине месяца было остановлено производство на крупнейшем нефтезаводе на юге России, расположенном под Ростовом-на-Дону.

Власти США затем попросили Украину перестать атаковать нефтяные объекты, чтобы не допустить роста цен и не спровоцировать Москву на ответные действия. Киев исключил возможность влияния извне на выбор целей для БПЛА.

Путин поручил помочь одной компании разрабатывать защиту от дронов
Путин поручил помочь одной компании разрабатывать защиту от дронов

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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