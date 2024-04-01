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Военная операция на Украине ,  
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Специалисты установили цепочку сборки украинского дрона «Баба Яга»

Специалисты установили цепочку сборки украинского дрона «Баба Яга»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Место сборки и логистику поставки комплектующих украинского беспилотника «Баба Яга» установили российские специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), заявил гендиректор центра Дмитрий Кузякин. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Бабой Ягой» российские военные называют украинский дрон Vampire.

«Узнали, что попала на фронт «Баба Яга» не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине», — заявил Кузякин агентству.

По его словам, данные о сборке, координатах полетов, расположении складов и полигонов, где тестировали БПЛА, специалисты получили по навигационному компьютеру и полетному контроллеру.

В ЦКБР восстановили «полную картину» логистики и боевого применения «Бабы Яги», заключил глава центра. Информацию передают «в органы и профильные организации», подчеркнул Кузякин.

Шойгу заявил о первом применении ВСУ «Бабы Яги» для снабжения
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Гексакоптер Vampire оснащен инфракрасной камерой, может сбрасывать одновременно четыре снаряда и поднимать нагрузку в 20 кг.

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В январе 2024 года российские военные сбили БПЛА «Баба Яга» в районе Северска. Позднее, в феврале, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о первом применении коптера «Баба Яга» для снабжения украинских войск в селе Крынки в Херсонской области.

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Теги
Военная операция на Украине военнослужащие дрон
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