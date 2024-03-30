Дрон сбросил взрывчатку на автомобиль в Белгородской области

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В Шебекинском городском округе Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Инцидент, по словам губернатора, произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка. У машины повреждены лобовое стекло, бампер и фары, уточнил он.

Кроме того, в Волоконовском районе Белгородской области дрон-камикадзе атаковал село Тишанка, сообщил глава региона. Произошел взрыв, в результате был поврежден инфраструктурный объект связи. Гладков заверил, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников на их территории после начала военной операции на Украине. По данным Минобороны, с начала дня ПВО сбила над Белгородской областью семь дронов.