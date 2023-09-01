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Путин заявил о подготовке 1 млн специалистов по дронам

Путин: к 2030 году в России будет подготовлен 1 млн специалистов по дронам
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Отрасль беспилотников развивается очень быстро, и России может не хватить даже 1 млн специалистов, которых планируется подготовить до 2030 года. Об этом во время открытого урока «Разговоры о важном» заявил президент Владимир Путин (РБК вел трансляцию мероприятия).

«У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить 1 млн специалистов в этой области. Даже, может быть, и этого еще не хватит, потому что [отрасль] развивается очень быстро», — сказал Путин.

С этого учебного года в российских школах начинается обучение основам применения беспилотников. Его будут проводить в рамках курса по начальной военной подготовке, который станет проводиться в школах на уроках «Основы безопасности и защиты родины» и будет обязательным.

В 10–11-х классах ученики в рамках модуля «Основы технической подготовки и связи» получат представление о способах боевого использования дронов и ведения разведки местности с их помощью. Кроме того, учащиеся должны знать «алгоритм противодействия БПЛА противника» и «выполнять практические действия по управлению БПЛА».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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