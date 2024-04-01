Минобороны: над Белгородской областью уничтожены два дрона

В Минобороны заявили о перехвате двух дронов над Белгородской областью

Фото: Global Look Press

Над Белгородской областью сбили два беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Приграничную Белгородскую область регулярно обстреливают Вооруженные силы Украины, власти региона сообщают об атаках дронов.

В частности, 31 марта украинский беспилотник сбросил три взрывных устройства на село Богун-Городок. Никто не пострадал, повреждены крыша дома и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА 29 марта. Дрон врезался в многоэтажный жилой дом.