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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны заявили о перехвате двух дронов над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью уничтожены два дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Над Белгородской областью сбили два беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

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Приграничную Белгородскую область регулярно обстреливают Вооруженные силы Украины, власти региона сообщают об атаках дронов.

В частности, 31 марта украинский беспилотник сбросил три взрывных устройства на село Богун-Городок. Никто не пострадал, повреждены крыша дома и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА 29 марта. Дрон врезался в многоэтажный жилой дом.

В Минобороны заявили о перехвате двух дронов над Белгородской областью
В Минобороны заявили о перехвате двух дронов над Белгородской областью

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Теги
Минобороны беспилотники Белгородская область Военная операция на Украине
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