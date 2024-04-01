В Минобороны заявили о перехвате двух дронов над Белгородской областью
Над Белгородской областью сбили два беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Приграничную Белгородскую область регулярно обстреливают Вооруженные силы Украины, власти региона сообщают об атаках дронов.
В частности, 31 марта украинский беспилотник сбросил три взрывных устройства на село Богун-Городок. Никто не пострадал, повреждены крыша дома и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Три человека пострадали в результате атаки БПЛА 29 марта. Дрон врезался в многоэтажный жилой дом.
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