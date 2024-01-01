Путин рассказал, чего не хватает «на передке»

Путин: на передовой хотелось бы больше беспилотников и средств подавления дронов

Украина исчерпывает свои ресурсы, а Россия наращивает, заявил президент. По оценке Путина, Киев в сутки тратит пять-шесть тысяч снарядов 150 мм, а США производят в месяц 14 тыс. и в будущем смогут 20 тыс.

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российским военным на передовой нужно больше дронов и средств подавления беспилотников ВСУ, заявил президент Владимир Путин на встрече с ранеными участниками боевых действий на Украине в военном госпитале имени Вишневского.

«Я знаю наверняка, чего не хватает на «передке». И хотелось бы больше всего современного — дронов и прочего. Хотелось бы побольше средств подавления вот этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).

Путин сказал, что всё понимает, и отметил, что все-таки вооружение появляется и достаточно быстро.

Путин заявил, что Украина тратит по пять-шесть тысяч снарядов 155 мм за сутки, а США производят в месяц 14 тыс., планируя увеличить производство до 20 тыс. По его словам, в этих условиях Киев исчерпывает свои ресурсы.

«А мы наращиваем и будем наращивать, причем кратно. Им танков поставили 400 с лишним — 450 или сколько там, а мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600», — сказал глава государства.

В декабре Путин заявлял, что российским предприятия нужно увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников различных типов, наращивать серийное производство дронов – от тяжелых ударных до сверхмалых. Весной Путин президент допускал, что в ближайшее время инвестиции в область создания беспилотников может составить вместе с государственными вложениями 1 трлн руб.