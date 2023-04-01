Министр обороны Германии описал наихудший для Европы исход выборов в США

Европейским странам придется компенсировать возможное снижение активности США в рамках НАТО после выборов, считает глава Минобороны Германии. «Помимо того, что мы уже делаем сегодня», – отметил он

Борис Писториус (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Вероятность прихода в Белый дом после выборов в США президента, который сократит американскую активность в рамках НАТО, стало бы «наихудшим вариантом» для Европы, заявил в интервью Welt министр обороны Германии Борис Писториус.

«Если бы в Белый дом пришел американский президент, который дистанцировался от Европы и НАТО, то у нас были бы проблемы, которые в настоящее время трудно себе представить», — приводит цитату министра Spiegel.

Издание отмечает, что республиканцы критически относятся к помощи Украине, а объявивший о своем участии в президентских выборах Дональд Трамп не одобряет курс нынешнего американского лидера Джо Байдена как в отношении Киева, так и в отношении Североатлантического альянса. Таким образом, говорится в заметке, вполне возможно, что после выборов американцы могут значительно сократить свое присутствие в Европе. Писториус считает, что при таком исходе компенсировать это должны будут европейский страны. «Помимо того, что мы уже делаем сегодня», — отметил он.

По словам министра, даже в случае прихода в Белый дом «проевропейского» президента Вашингтону придется уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону. Берлин, считает Писториус, тоже должен в этом поучаствовать. «Вот почему мы планируем еще одну военно-морскую миссию в регионе в следующем году», — заявил он.

Говоря о проблемах с оборудованием у бундесвера (вооруженные силы ФРГ), Писториус признал, что устранить существующие пробелы в ближайшие годы не получится. В то же время он назвал приоритетом защиту восточного фланга НАТО.

Министр отверг переход к военной экономике, к которой призывал экс-посол ФРГ в Вашингтоне и бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Такой подход означал бы, что Германия входит в «партию войны», сказал Писториус. «Нет, и поэтому это не обсуждается», — подчеркнул он.

Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. Действующий американский лидер Джо Байден намерен в них участвовать, однако пока не объявил о предвыборной кампании. Байден заявлял о необходимости продолжать помогать Украине и исключал раскол в НАТО.

Участие в выборах анонсировал предшественник Байдена Дональд Трамп. Последний во время своего президентского срока в 2017–2021 годах критиковал европейских членов НАТО, в том числе Германию, за недостаточный вклад в бюджет альянса. В 2019 году он жаловался, что основную часть финансирования обеспечивают США, и угрожал торговыми ограничениями для стран, которые не выполняют обязательство по расходам на деятельность НАТО в размере 2% от ВВП. В то же время в конце своего срока Трамп говорил, что не хочет выхода США из альянса.

В марте Трамп заявил, что европейские страны должны помогать Киеву больше, чем США. Он заявлял, что в случае избрания сможет разрешить конфликт на Украине в течение суток. Как это может быть сделано, Трамп не уточнил, но упоминал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным.