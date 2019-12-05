Трамп пригрозил последствиями за недостаточный вклад в бюджет НАТО

По его словам, есть страны, которые получают защиту со стороны США и не хотят за это платить

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может ввести торговые ограничения в отношении стран, которые не вносят достаточный вклад в финансирование Североатлантического альянса. Как сообщает агентство Reuters, об этом он заявил сразу после поездки в Лондон на саммит НАТО.

Трамп отметил, что есть немало стран, которые выполняют свои обязательства и вкладывают 2% от своего ВВП в финансирование НАТО. «Есть те, кто близок к этому показателю. А есть те, кто совсем не близок. И в этом случае мы можем сделать что-то для пересмотра наших торговых отношений. Это просто несправедливо, когда страны получают нашу защиту и не хотят за это платить», — сказал американский президент.

Тема финансирования НАТО была одной из центральных на саммите в столице Великобритании. Пункт о том, что члены альянса должны увеличить свои оборонные бюджеты, оказался вторым в итоговой декларации. Между тем, по итогам 2019 года, лишь семь-восемь стран готовы вкладывать 2% от ВВП в бюджет НАТО, а 16 из 29 способны выдерживать согласованный уровень военных расходов на закупку оборудования, техники и вооружений.

Трамп заявлял, что не намерен в отличие от своих предшественников платить за европейских союзников по НАТО еще до своего избрания на пост президента. По дороге из Лондона он написал в Twitter, что за время его работы в Белом доме ситуация изменилась, а вклад союзников в развитие альянса вырос на $130 млрд.