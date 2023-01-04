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В Белом доме подтвердили намерение Байдена участвовать в выборах

Белый дом: Джо Байден намерен участвовать в следующих выборах президента США

Президент США Джо Байден по-прежнему намерен баллотироваться на второй срок в качестве главы государства, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Он говорит, что намерен участвовать в (президентской) гонке, и я определенно не стану предвосхищать [заявления] президента», — сказала она.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники из окружения Байдена писала, что президент еще не принял окончательного решения о том, будет ли он баллотироваться на второй срок. По данным издания, Байден обсуждал этот вопрос с членами семьи и небольшой группой союзников, находясь в отпуске на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова).

По словам собеседников газеты, все же существует «большая и растущая вероятность» того, что президент снова будет участвовать в выборах, а о своем окончательном решении он объявит в середине февраля.

В ноябре прошлого года, Байден сказал, что окончательное решение об участии в выборах будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьей. При этом, по информации The Wall Street Journal, в декабре советники Байдена уже начали обсуждать вопросы подготовки его предвыборной кампании. Темы, которые сейчас рассматривает команда, — структура предвыборного штаба, его ключевые сотрудники, а также месторасположение будущей штаб-квартиры.

В марте прошлого года Байден сказал, что будет считать себя «очень удачливым», если снова будет бороться против своего предшественника Дональда Трампа. На выборах 2020 года Байден получил 51,3% голосов, Трамп — 46,9%.

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15 ноября 2022 года Трамп объявил, что будет участвовать в выборах.

Теги
Джо Байден выборы президента США Белый дом
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