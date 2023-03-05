Трамп пообещал в случае переизбрания разрешить конфликт на Украине

Трамп заявил, что в случае переизбрания разрешит конфликт на Украине в течение суток

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства сможет разрешить конфликт на Украине в течение суток, передает Daily Caller.

«Было бы легко урегулировать конфликт. Я мог бы сделать это в течение 24 часов», — сказал Трамп на Конференции консервативного политического действия. При этом он отметил, что нужно быть президентом, чтобы сделать это — «вам нужны офис и полномочия».

Какие действия он собирается предпринять в случае переизбрания, бывший президент говорить отказался. Он пояснил, что обнародование плана лишит его возможности реализовать задуманное.

Накануне годовщины военной операции на Украине Трамп заявил, что в случае победы на следующих президентских выборах в США позвонит для решения военного конфликта своим российскому и украинскому коллегам — Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Экс-президент подчеркнул, что Россия не начала бы военную операцию, если бы он оставался лидером Соединенных Штатов.

Трамп также неоднократно критивовал действующего американского президента Джо Байдена за оказание военной помощи Украине. Он пообещал «очистить» Белый дом от всех «разжигателей войны и последних глобалистов Америки в глубинном государстве, Пентагоне, Государственном департаменте».

Следующие президентские выборы в США запланированы на 2024 год, традиционно они проходят в ноябре. Инаугурация проходит в январе следующего года. Трамп уже выдвинул свою кандидатуру на пост президента.