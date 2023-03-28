Трамп призвал молиться из-за планов Путина о ядерном оружии в Белоруссии

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал американцам молиться после решения российского президента Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии, сообщает Newsweek.

«Эта ситуация была вызвана нами — это то, что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас, — молитесь!», — заявил Трамп, отметив, что произошло все, как он предсказывал, и теперь мир играет с «большими вещами».

Президент Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Путин подчеркнул, что оружие Белоруссии Россия не передаст, но разместит свое на территории страны. Путин отметил, что поводом для переговоров с Лукашенко по этому вопросу также стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями».

Евросоюз пригрозил России новыми санкциями за «безответственную эскалацию», а в НАТО при этом не увидели изменений в российском ядерном потенциале.