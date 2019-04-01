Зеленский закрепил отрыв от Порошенко после обработки 90% голосов

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключает, что Россия не признает итоги выборов президента Украины. Окончательное решение будет принято по итогам второго тура, а также будет зависеть от того, как украинские власти отреагируют на жалобы о нарушениях. Ранее Косачев отмечал, что в случае переизбрания Порошенко Украину ждет разрыв экономических связей с Россией.

В МИД России назвали прошедшую избирательную компанию на Украине «самой грубой, грязной и ожесточенной». Из-за нарушений на выборах украинское МВД возбудило 39 уголовных дел, всего полиция получила почти 2,2 тыс. сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Однако каких-либо серьезных нарушений не было замечено.

Международные наблюдатели сочли состоявшиеся на Украине выборы свободными, конкурентными, а также отметили их высокую организацию. При этом они отметили наличие технических кандидатов на выборах и использование медиа для освещения избирательных кампаний ряда претендентов на пост главы государства.