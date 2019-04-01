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ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Зеленский закрепил отрыв от Порошенко после обработки 90% голосов
Актер Владимир Зеленский заручился поддержкой 30,26% избирателей, набрав больше голосов, чем действующий глава государства Петр Порошенко (15,98%) и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13,36%) вместе взятые
Владимир Зеленский (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Актер Владимир Зеленский удерживает лидерство по итогам обработки 91,38% бюллетеней, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины. Зеленский получил 30,26% голосов, на втором месте — действующий президент страны Петр Порошенко (15,96%), тройку замыкает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,37%). Разрыв между ними составил 14,3%. Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место с 11,54% голосов.

Ранее, по итогам подсчета 70% голосов, Зеленский получил 30,46% голосов, Порошенко — 16,18%, Тимошенко — 13,15%. Разрыв между лидерами голосования составлял 14,28%.

Видео: РБК

Выборы президента Украины прошли 31 марта, явка составила 63,53%. По результатам первых подсчетов ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Утром 1 апреля председатель украинской ЦИК Татьяна Слипачук официально подтвердила необходимость проведения второго тура президентских выборов.

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключает, что Россия не признает итоги выборов президента Украины. Окончательное решение будет принято по итогам второго тура, а также будет зависеть от того, как украинские власти отреагируют на жалобы о нарушениях. Ранее Косачев отмечал, что в случае переизбрания Порошенко Украину ждет разрыв экономических связей с Россией.

В МИД России назвали прошедшую избирательную компанию на Украине «самой грубой, грязной и ожесточенной». Из-за нарушений на выборах украинское МВД возбудило 39 уголовных дел, всего полиция получила почти 2,2 тыс. сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Однако каких-либо серьезных нарушений не было замечено.

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Меж двух «марионеток»: от чего зависит окончательный выбор Украины

Международные наблюдатели сочли состоявшиеся на Украине выборы свободными, конкурентными, а также отметили их высокую организацию. При этом они отметили наличие технических кандидатов на выборах и использование медиа для освещения избирательных кампаний ряда претендентов на пост главы государства.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Владимир Зеленский, выборы президента, Украина
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