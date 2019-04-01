Зеленский закрепил отрыв от Порошенко после обработки 90% голосов

Актер Владимир Зеленский удерживает лидерство по итогам обработки 91,38% бюллетеней, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины. Зеленский получил 30,26% голосов, на втором месте — действующий президент страны Петр Порошенко (15,96%), тройку замыкает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,37%). Разрыв между ними составил 14,3%. Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место с 11,54% голосов.
Ранее, по итогам подсчета 70% голосов, Зеленский получил 30,46% голосов, Порошенко — 16,18%, Тимошенко — 13,15%. Разрыв между лидерами голосования составлял 14,28%.
Выборы президента Украины прошли 31 марта, явка составила 63,53%. По результатам первых подсчетов ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Утром 1 апреля председатель украинской ЦИК Татьяна Слипачук официально подтвердила необходимость проведения второго тура президентских выборов.