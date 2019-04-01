В МИДе назвали избирательную кампанию на Украине грязной и ожесточенной

В МИДе назвали избирательную кампанию на Украине грязной и ожесточенной

Последняя избирательная кампания на Украине имеет шансы войти в историю, как самая грубая, грязная и ожесточенная, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» статс-секретарь — замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Безусловно, создание заведомых сложностей для волеизъявления граждан «бросает тень» на весь электоральный процесс. Неизбежно возникают вопросы к властям, которые таким образом пытаются повлиять на итоги голосования», — отметил Карасин. Замминистра добавил, что легитимность выборов зависит от того, насколько они были честными, прозрачными и соответствовали нормам демократии.

«Пока нынешняя избирательная кампания имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная», — подчеркнул он.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Поскольку ни один из кандидатов не набирает необходимых 50% голосов, состоится второй тур выборов. Он должен пройти 21 апреля. По итогам подсчета 70% протоколов, 30,46% голосов набрал шоумен Владимир Зеленский. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 16,18% пришедших на избирательные участки.