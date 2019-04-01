Любая власть в любой стране всегда в том или ином виде использует административный ресурс, но у этого ресурса есть свои границы воздействия на избирателей. Власть на выборах почти всегда консолидирована совместными решениями и интересами, вынуждена действовать сообща и не умеет идти на выборы разными колоннами. Оппозиция же почти всегда и почти везде расколота. Поэтому в персоналистских режимах, когда действует система выборов в один тур, власти выгодно раскалывать оппозицию. Даже если рейтинг власти падает, занять первое место просто — если все остальные по отдельности получили меньше. Но если туров два, то даже в ситуации консолидированной власти и расколотой оппозиции во втором туре начинается стихийная мобилизация «от противного». Против инкумбента идут голосовать все недовольные действующей властью, даже не участвовавшие в первом туре. Опыт показывает, что на это символическое объединение избирателей почти не влияют договоренности с не прошедшими во второй тур кандидатами. Электорат — это не мешок с картошкой, его нельзя перенести, просто с кем-то договорившись. С другой стороны, лояльные власти граждане, как правило, уже полностью мобилизованы в первом туре. Повторно мобилизовать административными методами одних и тех же людей в стандартные две-три недели между турами очень сложно.

Закрытые пути

Пожалуй, действующие лидеры выигрывают вторые туры только в двух случаях — при заведомо колоссальном отрыве уже в первом туре или при очень высоком антирейтинге вышедшего во второй тур конкурента. Однако такие «токсичные» кандидаты встречаются редко, а создать значимый антирейтинг противнику за две-три недели почти невозможно. Тем более что на Украине ситуация как раз обратная — по антирейтингу лидирует Порошенко, а у Зеленского его почти нет. Это означает, что любая агрессивная кампания непопулярного Порошенко и его сторонников против Зеленского будет лишь повышать шансы последнего.

Важный момент заключается в том, что, хотя в кампании Зеленского есть очевидно пиковые регионы по уровню поддержки (например, Днепропетровская область — 45,3%, Одесская — 41,4%), он занял первое место почти во всех политико-географических зонах Украины. Проиграл Зеленский только в пяти областях — Луганской (25,9%), Донецкой (25,52%), Ивано-Франковской (15,92% и третье место), Тернопольской (14,68% и четвертое место) и Львовской (11,94% и четвертое место). Причем в Донецкой и Луганской первое место у Юрия Бойко, в Ивано-Франковской — у Юлии Тимошенко. Порошенко лидирует только в Тернопольской и Львовской областях. Действующий президент проиграл первый тур Зеленскому даже в политически родной для себя Винницкой области (21,8 к 23%), где он в прошлом баллотировался в Верховную раду и где расположен ряд его бизнес-активов. Даже в худшей для себя Львовской области у Зеленского почти 12%, что вполне достойно и почти соответствует уровню, например, Тимошенко в масштабе всей Украины. Региональная электоральная география Порошенко намного более резкая, с более выраженными амплитудами колебаний.

Наверное, кто-то вспомнит президентские выборы в России 1996 года, когда в первом туре Ельцин получил 35,3% (против 32% у Зюганова), но во втором уверенно победил (53,8% против 40,3%). Однако, во-первых, в первом туре действующий президент все-таки лидировал — пусть и с небольшим отрывом. Во-вторых, конкурентом был слишком «токсичный» (даже для значительной части оппозиции) кандидат, и на рост этой токсичности изначально долго и системно работали. В-третьих, Ельцину помогла российская электоральная география, когда, например, Дагестан в первом туре уверенно большинством проголосовал за Зюганова, а во втором — за Ельцина. На Украине таких регионов-«перевертышей», где мнение элит может изменить все и сразу, нет.

Означает ли это, что исход второго тура на Украине почти предрешен? Да, это крайне вероятно, и нынешние власти Украины наверняка это понимают. Это резко повышает риски неких девиантных действий с их стороны, которые могли бы резко изменить ситуацию (например, провоцирование внешнеполитического кризиса). Власти придется либо рисковать, что несет риски для всей страны (и вряд ли поможет Порошенко), либо признать свое поражение.