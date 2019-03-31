МВД Украины не зафиксировало серьезных нарушений в ходе выборов

МВД Украины не зафиксировало серьезных нарушений на выборах президента, которые прошли 31 марта, сообщается в Facebook ведомства.

«Серьезных нарушений не произошло», — говорится в сообщении. Отмечается, что зафиксированы 1927 нарушений избирательного законодательства. Кроме того, составлены 17 протоколов об административных нарушениях, открыто 31 уголовное дело.

Ранее секретарь ЦИК Украины Наталья Бернацкая заявила, что системные нарушения в ходе голосования на выборах президента Украины зафиксированы не были. По ее словам, были зафиксированы только единичные случаи нарушений, которые являются «классическими» для любой избирательной кампании. Она также заявила об отсутствии серьезных кибератак на сайт Центризбиркома.

Выборы президента Украины прошли 31 марта, в них участвовали 39 кандидатов. По данным экзитполов, во второй тур проходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.