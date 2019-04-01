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Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов
Комик и шоумен Владимир Зеленский укрепляет лидерство в первом туре выборов президента Украины. Он набирает больше голосов, чем Петр Порошенко и Юлия Тимошенко вместе взятые
Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко / EPA / ТАСС)

Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине. Это следует из данных украинской ЦИК после подсчета 70% протоколов.

Сейчас Зеленский набирает 30,46% голосов, Порошенко — 16,18%. Разрыв между ними составляет 14,28%.

Ранее, по итогам подсчета 50% голосов, разрыв между двумя лидерами составлял 13,59%. Ночью, при оглашении первых результатов выборов, разрыв между Зеленским и Порошенко был менее 10%.

Политика
ЦИК Украины отчиталась о явке на выборах президента

Зеленский лидирует в абсолютном большинстве регионов Украины. Действующему президенту удалось обогнать его лишь в трех западных областях — Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской. На востоке страны, в Донецкой и Луганской областях, первенство с большим отрывом удерживает лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (по предварительным данным, более 39% и более 35% соответственно).

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ЦИК Украины официально признала необходимость второго тура выборов

ЦИК Украины уже признала официально необходимость второго тура выборов. До конца подсчета ни одному из претендентов не удастся набрать абсолютное большинство голосов. Однако точное имя второго кандидата, выходящего во второй тур вместе с Зеленским, пока достоверно не известно. О планах бороться за выход на голосование 21 апреля уже заявляли штаб Юлии Тимошенко, занимающей, по данным ЦИК, третье место, и штаб Юрия Бойко (на четвертом месте). В штабе последнего заявили, что предполагают наличие масштабных нарушений в ходе голосования на востоке страны.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко
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