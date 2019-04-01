Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов

Комик и шоумен Владимир Зеленский укрепляет лидерство в первом туре выборов президента Украины. Он набирает больше голосов, чем Петр Порошенко и Юлия Тимошенко вместе взятые

Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко / EPA / ТАСС)

Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине. Это следует из данных украинской ЦИК после подсчета 70% протоколов.

Сейчас Зеленский набирает 30,46% голосов, Порошенко — 16,18%. Разрыв между ними составляет 14,28%.

Ранее, по итогам подсчета 50% голосов, разрыв между двумя лидерами составлял 13,59%. Ночью, при оглашении первых результатов выборов, разрыв между Зеленским и Порошенко был менее 10%.

Зеленский лидирует в абсолютном большинстве регионов Украины. Действующему президенту удалось обогнать его лишь в трех западных областях — Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской. На востоке страны, в Донецкой и Луганской областях, первенство с большим отрывом удерживает лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (по предварительным данным, более 39% и более 35% соответственно).