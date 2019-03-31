В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о разрыве «пут Москвы»

В случае избрания украинского президента Петра Порошенко на второй срок Украину ожидает разрыв экономических связей с Россией, заявил в Facebook председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. Так сенатор прокомментировал слова Порошенко о том, что Украина будет продолжать идти своим путем и «рвать путы Москвы».

«Если под путами Москвы понимать наши экономические связи, включая газопроводы, именно это и ожидает Украину в случае сохранения Порошенко во власти», — отметил Косачев. Сенатор добавил, что это будет «не наш выбор».

Ранее 31 марта Порошенко напомнил украинцам, что 1 апреля будет прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Он добавил, что Украина будет продолжать идти своим путем, «возвращаясь домой, в Европу, и разрывая путы Москвы». Он также поблагодарил украинских депутатов, поддержавших разрыв Договора о дружбе, и отметил, что это решение было «моральным долгом перед украинским народом».

31 марта на Украине проходят выборы президента. Согласно опросу, результаты которого социологическая группа «Рейтинг» обнародовала 28 марта, лидером президентской гонки на Украине оставался шоумен Владимир Зеленский. Его поддержали 26,6% респондентов. На втором месте оказались Порошенко и экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которых готовы проголосовать 17% опрошенных.