В Совфеде не исключили непризнания итогов выборов на Украине

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире «Эха Москвы» не исключил, что Россия не признает итоги выборов на Украине.

«Я не исключал бы никаких вариантов. Но об этом сейчас говорить совершенно точно рано», — сказал Косачев, отвечая на вопрос о возможности непризнания выборов. По его словам, необходимо посмотреть, как власти Украины оценят жалобы на нарушения, а также как пройдет второй тур. Сенатор подчеркнул, что только после этого можно будет делать какие-то выводы.

Ранее Косачев заявил, что в случае избрания президента Украины Петра Порошенко на второй срок Киев ожидает разрыв экономических связей с Москвой. Так сенатор прокомментировал слова Порошенко о том, что Украина продолжит идти своим путем, «возвращаясь домой, в Европу, и разрывая путы Москвы».

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Данные экзитполов показали, что во второй тур, который должен состояться 21 апреля, пройдут шоумен Владимир Зеленский и Порошенко.