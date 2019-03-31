МВД Украины возбудило 39 уголовных дел по нарушениям на выборах

МВД Украины возбудило 39 уголовных дел по нарушениям на выборах

Правоохранительные органы возбудили 39 уголовных дел из-за нарушений на выборах президента Украины, сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире телеканала «Прямий».

«Открыто 39 уголовных производств», — сказал он, не уточнив, о каких преступлениях идет речь.

По его Шкиряка, полицейские получили 2199 сообщений о нарушениях, большая часть из которых была связана с незаконной агитацией (135), фотографиями бюллетеней (129) и возможным подкупом (45).

Ранее в МВД Украины заявили, что не зафиксировали серьезных нарушений в ходе выборов президента. Голосование состоялось 31 марта, в бюллетене были представлены 39 кандидатов.