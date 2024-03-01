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Война санкций ,  
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Швейцария присоединилась к 13-му пакету антироссийских санкций

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России
Сюжет
Война санкций
Под ограничения, введенные ранее Евросоюзом, попали 106 физических и 88 юридических лиц. Также был дополнен список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Швейцария присоединилась к европейским ограничениям против России, содержащимся в 13-м пакете санкций. Об этом сообщило швейцарское правительство.

«Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER), ответственный за санкции, 29 февраля постановил ввести дополнительные санкции против России Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Европейского союза», — говорится в сообщении. Меры вступили в силу в 18:00 (20:00 мск) 1 марта.

Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России 23 февраля. Ограничения распространили на 106 физических и 88 юридических лиц. Был расширен список запрещенных к экспорту в Россию товаров, его пополнили возможные компоненты для разработки и сборки дронов. 

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Под экспортные ограничения также попали 27 организаций, которые ЕС обвинил в поддержке военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Часть из них находятся в Индии, Турции, Китае, Казахстане, Таиланде, Сербии и на Шри-Ланке.

В тот же день санкции против России ужесточили США. Под ограничительные меры, среди прочих, попали оператор платежной системы «Мир» — «Национальная система платежных карт» (НСПК) и завод — производитель машин премиум-класса Aurus. Также новые санкции ввели Великобритания, АвстралияКанада, Новая Зеландия и Япония.

В Кремле после введения Евросоюзом очередного пакета ограничений заявили, что в них нет ничего принципиально нового. Россия считает санкции западных стран незаконными.

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