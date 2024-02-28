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Война санкций ,  
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В Европарламенте назвали срок принятия 14-го пакета санкций против России

Депутат Европарламента Здеховски: ЕС примет новые санкции против России в июне
Сюжет
Война санкций

Евросоюз может принять 14-й пакет санкций против России в начале июня, сообщил «Известиям» депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.

По его словам, пакет будет включать целевые меры против конкретных секторов экономики. Страны-члены ЕС уже обсуждают возможные ограничения, отметил парламентарий.

Другой депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич в беседе с изданием не исключил, что очередной пакет санкций может быть принят до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

Депутат от Германии Гуннар Бек также сказал газете, что санкции могут согласовать в июне «или, возможно, даже раньше».

Кремль оценил новые санкции США и Евросоюза против России
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Евросоюз 23 февраля ввел 13-й пакет санкций против России. Ограничения распространили на 106 физических и 88 юридических лиц. Был расширен список запрещенных к экспорту в Россию товаров, его пополнили возможные компоненты для разработки и сборки дронов. Под экспортные ограничения попали 27 организаций, которые ЕС обвинил в поддержке военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Часть из них находятся в Индии, Турции, Китае, Казахстане, Таиланде, Сербии и на Шри-Ланке.

За два дня до этого, 21 февраля, издание Euractiv сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что ЕС намерен начать работу над 14-м пакетом антироссийских санкций в ближайшие недели. Источники EUObserver, в свою очередь, утверждали, что обсуждение 14-го пакета санкций уже ведется.

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В Кремле после введения Евросоюзом очередного пакета ограничений заявили, что в них нет ничего принципиально нового. Москва считает санкции Запада незаконными.

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