В Киеве заявили, что Россия не передала список пленных со сбитого Ил-76

Россия не передала официальных списков погибших в авиакатастрофе Ил-76 и не подтвердила их гибель, утверждает украинский омбудсмен. В Москве ранее заявляли об обращении Киева по вопросу передачи тел

Обстановка у места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, 24 января 2024 г. (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Россия не передала официальных списков погибших при крушении сбитого самолета Ил-76, не подтвердила сам факт их гибели, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии, заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

«Подчеркиваю, что позиция Украины неизменна: мы требуем прозрачного расследования, доступа к месту падения самолета, а также с первого дня требовали официальных списков и репатриации тел и проведения соответствующих экспертиз (в случае подтверждения)», — написал он в телеграм-канале.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о наличии образцов ДНК, необходимых для идентификации личностей погибших при крушении Ил-76. Она также подтверждала факт обращения Украины по вопросу возможной выдачи тел.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит над Белгородской областью 24 января. На его борту находились 74 человека, 65 из них — украинские военнопленные, которых должны были обменять в этот день, сообщали в Минобороны. Все они погибли. Список с именами погибших военнослужащих опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 человек из списка должны были участвовать в обмене 24 января. По словам президента России Владимира Путина, самолет был сбит ракетой комплекса ПВО Patriot производства США. Он также допускал, что это могло произойти случайно. СК возбудил дело о теракте.

В военной разведке Украины подтверждали планы по обмену военнопленных 24 января, однако не получали информации о маршрутах и формах их доставки, а также необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства рядом с Белгородом в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом». Там также указали на отсутствие данных о тех, кто и в каком количестве находился на борту Ил-76. Президент Украины Владимир Зеленский обещал добиться международного расследования произошедшего. Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов 9 февраля говорил, что украинские военнопленные не находились на борту Ил-76. СБУ возбудила уголовное дело о «нарушении законов и обычаев войны».