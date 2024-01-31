Путин заявил, что Ил-76 с пленными сбили из американского ЗРК Patriot
Экспертиза установила, что самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит американским зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, сообщил президент Владимир Путин, передает «РИА Новости».
По его словам, Киев мог случайно сбить Ил-76, но это все равно является преступлением по неосторожности. Президент подчеркнул, что Москва не остановит обмен военнопленными с Киевом, несмотря на инцидент.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с предварительными результатами экспертизы, сообщило, что самолет сбили из ЗРК западного производства.
Российский военный самолет Ил-76, который следовал из Москвы в Белгород, упал у села Яблоново. По данным российского Минобороны, на борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, все погибли.
В ведомстве сообщили, что Ил-76 сбили ВСУ, выпустив из Харьковской области две зенитные ракеты.
Украинский президент Владимир Зеленский настаивает на международном расследовании произошедшего. В Кремле согласились при условии, что следователи начнут расследовать произошедшее как «преступное действие киевского режима».
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