Путин заявил, что Ил-76 с пленными сбили из американского ЗРК Patriot

Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press

Экспертиза установила, что самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит американским зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, сообщил президент Владимир Путин, передает «РИА Новости».

По его словам, Киев мог случайно сбить Ил-76, но это все равно является преступлением по неосторожности. Президент подчеркнул, что Москва не остановит обмен военнопленными с Киевом, несмотря на инцидент.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с предварительными результатами экспертизы, сообщило, что самолет сбили из ЗРК западного производства.

Российский военный самолет Ил-76, который следовал из Москвы в Белгород, упал у села Яблоново. По данным российского Минобороны, на борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, все погибли.

В ведомстве сообщили, что Ил-76 сбили ВСУ, выпустив из Харьковской области две зенитные ракеты.

Украинский президент Владимир Зеленский настаивает на международном расследовании произошедшего. В Кремле согласились при условии, что следователи начнут расследовать произошедшее как «преступное действие киевского режима».