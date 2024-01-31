 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил, что Ил-76 с пленными сбили из американского ЗРК Patriot

Путин: самолет Ил-76 был сбит американской системой ЗРК Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press
Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press

Экспертиза установила, что самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит американским зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, сообщил президент Владимир Путин, передает «РИА Новости».

По его словам, Киев мог случайно сбить Ил-76, но это все равно является преступлением по неосторожности. Президент подчеркнул, что Москва не остановит обмен военнопленными с Киевом, несмотря на инцидент.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с предварительными результатами экспертизы, сообщило, что самолет сбили из ЗРК западного производства.

ТАСС узнал, что из данных из «черных ящиков» сбитого Ил-76 «все очевидно»
Политика
Место крушения самолета Ил-76

Российский военный самолет Ил-76, который следовал из Москвы в Белгород, упал у села Яблоново. По данным российского Минобороны, на борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, все погибли.

В ведомстве сообщили, что Ил-76 сбили ВСУ, выпустив из Харьковской области две зенитные ракеты.

Украинский президент Владимир Зеленский настаивает на международном расследовании произошедшего. В Кремле согласились при условии, что следователи начнут расследовать произошедшее как «преступное действие киевского режима».

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Теги
Персоны
Владимир Путин Ил-76 ЗРК Patriot
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
«РИА Новости» узнали результаты экспертизы по сбившей Ил-76 ракете
Политика
ТАСС узнал, что из данных из «черных ящиков» сбитого Ил-76 «все очевидно»
Политика
Обломки сбитого под Белгородом Ил-76 начали вывозить с места падения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 97,11 (+0,33) Инвестиции, 16:54 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 89,67 (+0,38) Инвестиции, 16:54
Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 Политика, 17:59
Госдума одобрила упрощение правил оформления машино-мест в собственность Недвижимость, 17:53
В Севастополе сработала система ПВО Политика, 17:53
Тренер отверг обвинения российской прыгуньи в воду в домогательствах Спорт, 17:51
Делом о депортации участников «Би-2» займется Совбез Таиланда Общество, 17:48
Максимум пользы от площади: как правильно применять умную планировку РБК и ПИК, 17:44
Путин объяснил действия чиновников WADA в отношении России Спорт, 17:41
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Кадры возвращения российских военных из плена ВСУ Политика, 17:37
Путин заявил, что Ил-76 с пленными сбили из американского ЗРК Patriot Политика, 17:37
Офисы криптовалютного проекта Worldcoin в Гонконге подверглись обыскам Крипто, 17:35
В Москве открыли мемориальную доску Владимиру Чурову Политика, 17:35
Ввоз автомобилей через таможни Владивостока увеличился в 1,5 раза Экономика, 17:28
Путин рассказал, где пройдет демилитаризованная линия с Украиной Политика, 17:27
Минобороны заявило об участии ОАЭ в возвращении пленных с Украины Политика, 17:25