В военной разведке Украины подтвердили планировавшийся обмен пленными

В военной разведке Украины подтвердили, что на среду планировался обмен пленными

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В среду, 24 января, действительно должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов после катастрофы в Белгородской области Ил-76, в котором, как сообщило Минобороны России, перевозили украинских военнопленных.

«Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит», — сказал Юсов «Радио Свобода» (признано в России иностранным агентом).

По его словам, в Киеве сейчас проверяют информацию, озвученную российской стороной.

Ил-76 потерпел крушение в среду днем. Минобороны России сообщило, что самолет перевозил 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых должны были обменять. Всего на борту военно-транспортного судна были 74 человека, все они погибли.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что Ил-76 был «сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T». Следом летел еще один самолет, в котором находились около 80 пленных, его успели развернуть.

Картаполов утверждает, что Киев знал о предстоящем обмене и о том, «каким образом пленные будут доставляться».

Позже военное ведомство уточнило, что Ил-76 был сбит зенитным комплексом ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет, добавили в министерстве.