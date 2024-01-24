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Военная операция на Украине ,  
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В военной разведке Украины подтвердили планировавшийся обмен пленными

В военной разведке Украины подтвердили, что на среду планировался обмен пленными
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В среду, 24 января, действительно должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов после катастрофы в Белгородской области Ил-76, в котором, как сообщило Минобороны России, перевозили украинских военнопленных.

«Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит», — сказал Юсов «Радио Свобода» (признано в России иностранным агентом).

По его словам, в Киеве сейчас проверяют информацию, озвученную российской стороной.

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Обстановка у места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области

Ил-76 потерпел крушение в среду днем. Минобороны России сообщило, что самолет перевозил 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых должны были обменять. Всего на борту военно-транспортного судна были 74 человека, все они погибли.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что Ил-76 был «сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T». Следом летел еще один самолет, в котором находились около 80 пленных, его успели развернуть.

Картаполов утверждает, что Киев знал о предстоящем обмене и о том, «каким образом пленные будут доставляться».

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Позже военное ведомство уточнило, что Ил-76 был сбит зенитным комплексом ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет, добавили в министерстве.

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Теги
Ил-76 Минобороны разведка Украина обмен пленными
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