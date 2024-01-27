В Киеве назвали подлинным список пленных для обмена в день крушения Ил-76

Киев подтвердил, что 65 украинских военнопленных из опубликованного Симоньян в день крушения Ил-76 списка должны были участвовать в обмене. Москва обвиняет Киев в ударе по самолету

Место крушения самолета Ил-76 (Фото: СК РФ)

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 пленных из списка, который после крушения российского военного самолета Ил-76 опубликовала главред RT Маргарита Симоньян, действительно должны были участвовать в обмене 24 января. Об этом штаб сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В публикации отмечается, что опрошенные родственники военнопленных из этого списка, ознакомившись с видеоматериалами российской стороны, на продемонстрированных в них фрагментах тел не нашли признаков, которые указывали бы на их близких.

После публикации Симоньян RTVI и несколько украинских СМИ сообщали, что 18 из 65 указанных в списке военнослужащих обменяли 3 января. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец также рассказал Reuters, что некоторые военные из этого списка уже были обменяны. Cимоньян назвала подобные сообщения вбросом и заявила, что украинская сторона согласовала список тремя днями ранее.

Как сообщало Минобороны, российский военный самолет Ил-76, следовавший из Москвы в Белгород, потерпел крушение 24 января близ села Яблоново. Все находившиеся на борту погибли. Ведомство заявляло, что там были 74 человека, среди них — 65 украинских военнопленных. Они должны были принять участие в обмене в формате «192 на 192», уточнял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Несмотря на произошедшее, диалог по обмену пленными продолжится, добавил он.

По данным Минобороны, самолет сбили ВСУ, две зенитные ракеты были запущены из Харьковской области. Картаполов утверждал, что Ил-76 сбили «тремя ракетами Patriot или IRIS-T». France Info со ссылкой на источник в военных кругах Франции писала, что борт был сбит украинской ракетой, выпущенной из комплекса ПВО Patriot.

СК завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК). На основе первоначальных результатов расследования был сделан вывод о том, что самолет был атакован со стороны Украины. На месте крушения нашли обломки, предположительно, зенитной управляемой ракеты. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что на обшивке нашли отверстия от поражающих элементов.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал добиваться международного расследования произошедшего. В Кремле согласились, но при условии, если следователи сразу начнут расследовать произошедшее как «преступление киевского режима».

Российская сторона утверждала, что Киев был уведомлен о перевозке украинских военнопленных на Ил-76. Военная разведка Украины (ГУР) настаивала, что не была проинформирована о маршруте и формате доставки пленных, а также о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом». Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по ст. 438 о «нарушении законов и обычаев войны».