 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Москалькова заявила о возможности опознать погибших при крушении Ил-76

Москалькова: у России есть ДНК для идентификации погибших при крушении Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине

У России есть образцы ДНК, необходимые для идентификации личностей погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области в конце января, сообщила «РИА Новости» уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

«По поводу тел — я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности», — сказала она. Ранее омбудсмен сообщила, что Украина обращалась к России по вопросу возможной выдаче тел.

Госдеп переадресовал Киеву вопрос о сбитии Ил-76 из американского ЗРК
Политика

Ил-76 разбился утром 24 января, на его борту были 74 человека, в том числе, по данным российской стороны, 65 украинских военнопленных. Минобороны России заявило, что борт был сбит и обвинило в этом Украину. В СК заявляли, самолет сбили из ЗРК Patriot американского производства. В начале февраля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на разбившемся Ил-76 не было украинских военнопленных.

Теги
Татьяна Москалькова Ил-76 Украина Россия
Материалы по теме
Москалькова сообщила о просьбе Киева передать погибших при крушении Ил-76
Политика
Захарова после слов Данилова об Ил-76 спросила, служил ли Залужный в ВСУ
Политика
Киев заявил, что на сбитом Ил-76 не было украинских пленных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 29 фев, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 29 фев, 17:21
Мэр Дзержинска рассказал о подавлении трех беспилотников Политика, 08:09
Допрос в ФНС: что делать, если вы узнали о нем после назначенной даты Pro, 08:05
Банки назвали переводы за рубеж самым важным направлением работы Финансы, 08:00
В Xiaomi сообщили о работе над устранением сбоя в работе смартфонов Технологии и медиа, 07:43
Сделает ли Галицкий «Краснодар» чемпионом. Что важно знать о рестарте РПЛ Спорт, 07:30
Москалькова заявила о возможности опознать погибших при крушении Ил-76 Политика, 07:28
Минобороны сообщило о перехвате дронов над двумя регионами Политика, 07:17
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Рынок на триллионы. Выручка компаний стала зависеть от «клиентов-машин» Pro, 07:00
Skillbox вернулся к идее провести IPO Технологии и медиа, 07:00
Совбез ООН не принял заявление по инциденту со стрельбой в Газе из-за США Политика, 06:56
Байден заподозрил Китай в сборе секретных данных с помощью электрокаров Политика, 06:51
«Известия» узнали о критике ГОСТа на школьную форму Общество, 06:30
«Ъ» узнал о деле из-за «мертвых душ» в академии ВКС при Минобороны Общество, 06:08
Аргентина выдала россиянку, обвиненную в мошенничестве на ₽150 млн Политика, 06:00