Москалькова заявила о возможности опознать погибших при крушении Ил-76

У России есть образцы ДНК, необходимые для идентификации личностей погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области в конце января, сообщила «РИА Новости» уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

«По поводу тел — я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности», — сказала она. Ранее омбудсмен сообщила, что Украина обращалась к России по вопросу возможной выдаче тел.

Ил-76 разбился утром 24 января, на его борту были 74 человека, в том числе, по данным российской стороны, 65 украинских военнопленных. Минобороны России заявило, что борт был сбит и обвинило в этом Украину. В СК заявляли, самолет сбили из ЗРК Patriot американского производства. В начале февраля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на разбившемся Ил-76 не было украинских военнопленных.