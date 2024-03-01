Москалькова сообщила о просьбе Киева передать погибших при крушении Ил-76

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что находится в контакте с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом по поводу крушения Ил-76 с украинскими военнопленными, сбитого в конце января в Белгородской области. Об этом омбудсмен рассказала в интервью «РИА Новости».

«Мы на связи с уполномоченным Верховной рады Лубинцом Дмитрием, он обратился ко мне первоначально с вопросами, касающимися крушения, получил полностью все ответы», — рассказала Москалькова.

Она также сообщила, что Москва имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей погибших при крушении украинцев. «По поводу тел — я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности», - добавила омбудсмен.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, был сбит в небе над Белгородской областью 24 января. По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, из них 65 пленных бойцов ВСУ. Все находившиеся на борту погибли. Президент Владимир Путин позже сообщил, что борт был сбит ракетой американского комплекса ПВО Patriot. Глава государства не исключил, что Киев мог случайно сбить Ил-76, но отметил, что это все равно является преступлением по неосторожности.



2 февраля представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сообщил, что Киев обратился к Москве с просьбой о передаче тел погибших. Однако уже 9 февраля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на разбившемся Ил-76 не было украинских военнопленных.