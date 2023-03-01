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Вучич заявил о признаниях на Западе в вовлеченности в конфликт на Украине

Президент Сербии Вучич: западные лидеры признали вовлеченность в конфликт на Украине
Западные государства оказывают Украине финансовую и военную помощь, но не раз подчеркивали, что прямое участие в конфликте Москвы и Киева исключено
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Представители стран Запада в разговорах с президентом Сербии Александром Вучичем признали, что вовлечены в конфликт на Украине, заявил сербский лидер в эфире национального телевидения РТС.

«Они мне сказали: «У нас война в Европе, мы часть этого», — сказал он (перевод по ТАСС). Также, со слов Вучича, западные лидеры предупредили, что Сербия «потеряет все, если не будет вести себя как надо».

Западные государства с начала российской военной операции на Украине передали Киеву несколько пакетов военной помощи. В январе они объявили о намерении передать украинской армии танки, на что долгое время не решались. Например, об этом решении сообщили Великобритания, Франция, Германия, США, Польша и другие страны НАТО. В начале февраля премьер Великобритании Риши Сунак заявил о готовности поставить Киеву дальнобойные вооружения, а также расширить масштабы подготовки украинских военных на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морпехов.

Страны Запада также оказывают Киеву финансовую помощь, однако исключают прямое участие в конфликте Украины и России. В частности, об этом несколько раз говорили власти США и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Европейские страны не будут вмешиваться и как участники НАТО, заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг. Российские власти с этим не согласны, они считают, что поставки оружия говорят о прямой вовлеченности западных государств в конфликт.

В феврале венгерский премьер Виктор Орбан допустил, что Европа может дойти до отправки на Украину «миротворческих войск», если продолжит поставлять оружие Киеву. Будапешт не раз выступал с критикой действий европейских властей в конфликте на Украине.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Вучич Сербия Украина поставки оружия
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