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В Белом доме исключили отправку военных США на Украину

Представитель Белого дома: Байден ни завтра, ни через год не отправит войска на Украину
Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images
Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images

Президент США Джо Байден не будет отправлять американские войска на Украину, заявил высокопоставленный представитель Белого дома Штатов.

«Он [Джо Байден] не колебался и не будет колебаться ни завтра, ни через месяц, ни через год насчет того, что Соединенные Штаты не направят войска на Украину, чтобы сражаться с россиянами напрямую», — сказал чиновник. Вместо этого США отправляют Украине оружие и технику на «десятки миллиардов долларов», напомнил он.

Власти США после начала военной операции на Украине неоднократно подчеркивали, что не будут отправлять военных в зону конфликта. Вашингтон направил Киеву несколько партий военной помощи — по подсчетам Кильского института мировой экономики, с 24 января по 20 ноября ее размер составил около $24 млрд.

Россия неоднократно критиковала США и другие западные страны за военную поддержку Украины. Посольство России в Вашингтоне после новостей о планах отправить Украине ЗРК Patriot заявляло, что Соединенные Штаты «все глубже втягиваются в конфликт в постсоветской республике».

Теги
Персоны
США Белый дом Джо Байден Украина Военная операция на Украине

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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