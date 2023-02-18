Орбан допустил отправку Европой «миротворческих войск» на Украину

Европа уже косвенно участвует в конфликте, так как поставляет Украине оружие, обучает войска и делится спутниковой информацией, сказал Орбан. Такая политика может закончиться вводом миротворцев на Украину, считает он

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Европа может дойти до отправки на Украину «миротворческих войск», если продолжит поставлять оружие Киеву. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления с речью об итогах 2022 года, передает Alfahir.

«Если ты поставляешь оружие, если ты предоставляешь спутниковую информацию, если ты обучаешь солдат одной из воюющих сторон, если ты финансируешь работу всего государственного аппарата, а против другой стороны вводишь санкции, то что бы ты ни говорил, ты участвуешь в войне, пока что косвенно», — сказал премьер.

Политик сравнил европейские государства с «лунатиками на крыше», которые постоянно балансируют на грани войны с Россией.

Представители европейского руководства неоднократно подчеркивали, что ЕС не намерен участвовать в конфликте на Украине напрямую. «Этого не происходит и не произойдет», — говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Европейские страны не будут вмешиваться в конфликт и как участники НАТО, заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.

Венгрия не раз выступала с критикой действий европейских властей в конфликте на Украине. Госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер называл призыв Европарламента нарастить поставки оружия Киеву путем к эскалации напряженности.

Венгрия заинтересована в немедленном прекращении огня на Украине и начале мирных переговоров, а остальные страны ЕС дожидаются более выгодных условий для Киева, утверждал глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Решение ввести миротворцев НАТО на Украину стало бы опрометчивым и опасным шагом, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, это привело бы к труднопоправимым последствиям.