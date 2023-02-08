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Британия предложит Зеленскому поставить Украине оружие большей дальности

Британия предложит Зеленскому поставить оружие большей дальности во время визита в Лондон
Президент Украины впервые посетит Британию после начала военных действий. Лондон также расширит подготовку украинских военных на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морпехов
Риши Сунак и Владимир Зеленский
Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить в страну оружие большей дальности, что должно подорвать способность России наносить удары по инфраструктуре и «поможет ослабить давление на линию фронта», сообщает канцелярия главы правительства.

Зеленский впервые посетит Соединенное Королевство после начала военных действий на Украине. Он встретится с Сунаком и украинскими военными, которые проходят там обучение. Премьер также объявит, что Британия собирается расширить подготовку украинских военных на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морских пехотинцев.

Великобритания за последние шесть месяцев подготовила 10 тыс. украинских военнослужащих, а в этом году планируется обучить еще 20 тыс. На прошлой неделе украинские военные прибыли в Британию, чтобы научиться управлять танками Challenger 2. Глава британского Минобороны Бен Уоллес объявил о передаче Киеву танков Challenger 2 в середине января. Украинские военные должны получить 14 боевых машин до конца марта.

«Я горжусь тем, что сегодня мы расширим эту подготовку — от солдат до морских пехотинцев и пилотов истребителей, обеспечив Украину вооруженными силами, способными защищать ее интересы в будущем. Это также подчеркивает нашу приверженность не только предоставлению военной техники в краткосрочной перспективе, но и долгосрочному обязательству стоять плечом к плечу с Украиной», — сказал премьер.

Он также обещает поддержку предложениям Зеленского по достижению «справедливого и прочного мира на Украине».

Кроме того, Великобритания намерена объявить о дополнительных санкциях в ответ на удары России по Украине, «в том числе в отношении тех, кто помог [президенту Владимиру] Путину создать свое личное состояние, и компаний, которые наживаются на военной машине Кремля».

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В начале февраля США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине, в этот раз на общую сумму свыше $2 млрд. В него войдут в том числе самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью стрельбы более 150 км. В Кремле, говоря о планах Вашингтона передать Киеву GLSDB, напомнили о словах Путина, что Москве «есть чем ответить».

В то же время США и ЕС пока отказываются от поставок на Украину истребителей. Глава британского Минобороны не исключал отправку самолетов, но те, по его словам, не станут «волшебной палочкой» и не помогут быстро прекратить боевые действия.

Москва осуждает поставки Киеву оружия. Так, глава МИДа Сергей Лавров, говоря о поставках Украине ракет большой дальности, заявил, что Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. «Чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации», — предупредил министр.

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Теги
Елена Чернышова
Риши Сунак Владимир Зеленский Великобритания Украина оружие
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