Случаи нападений в российских учебных заведениях
26 сентября 2022 года выпускник ижевской школы № 88 открыл в ней огонь. Жертвами стали 13 человек. Конфликты в российских учебных заведениях с применением оружия — в обзоре РБК
3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с отцовскими карабином и винтовкой в московскую школу №263 и выстрелил в учителя географии, который умер на месте. Он также стрелял в прибывших на место сотрудников полиции, в результате чего один человек был убит, еще один ранен.
Подростку предъявили обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.
Этот инцидент стал первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».
18 марта 2016 года молодой человек убил 15-летнюю школьницу в кабинете директора школы в Находке, а затем совершил самоубийство. Сообщалось, что молодые люди были парой, но расстались незадолго до инцидента, и 19-летний юноша пришел в школу, чтобы выяснить отношения с бывшей девушкой. В итоге он ворвался в кабинет директора, где находилась ученица, и убил ее ударом ножа, а затем покончил с собой.
В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, стреляющее свето-шумовыми зарядами и не требующее лицензии. Легкие контузии получили четыре человека.
5 сентября 2017 года девятиклассник школы №1 в подмосковной Ивантеевке Михаил П. во время урока ударил учительницу информатики кухонным топориком, а затем начал стрелять из пневматического оружия в одноклассников и разбрасывать взрывпакеты. Пострадали четыре человека.
Причиной случившегося стали замечания учительницы Михаилу, который пришел в класс в длинном плаще и в берцах, касающиеся его внешнего вида и опоздания на урок.
Ученику предъявили обвинение в покушении на убийство и хулиганстве.
1 ноября 2017 года студент третьего курса московского колледжа убил 44-летнего преподавателя ОБЖ и, опубликовав на своей странице во «ВКонтакте» свои фото сразу после преступления, покончил жизнь самоубийством. В качестве причины происшедшего правоохранительные органы рассматривают версию конфликта с учителем.
29 ноября 2017 года в школе подмосковного города Высоковск произошла ссора между учениками 8-го класса, в результате которой один из них достал принесенный с собой нож и несколько раз ударил им в шею одноклассника. Тот остался жив. Причиной происшедшего стали постоянные издевки и насмешки со стороны пострадавшего в адрес нападавшего. В отношении него заведено уголовное дело.
17 октября произошел взрыв в Керченском политехническом колледже. В ходе следственных мероприятий было установлено, что ученик четвертого курса Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу, а также произвел взрыв. Позднее он покончил с собой.
В результате стрельбы, по данным Следственного комитета и Национального антитеррористического комитета, погибли 17 человек, глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что погибших 18.
26 сентября 2022 года выпускник школы № 88, 1988 года рождения, проник в это образовательное учреждение и открыл стрельбу. Он был в черной майке с нацистской символикой, балаклаве и вооружен двумя пистолетами. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро детей. Ранены 14 детей и семеро взрослых. По сообщению главы Удмуртии Александра Бречалова, нападавший покончил с собой.
В республике объявлен траур по погибшим в школе № 88 до 29 сентября