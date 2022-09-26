Случаи нападений в российских учебных заведениях

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
«София» начала рыть второй тоннель от станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро Город, 13:59
Власти Северной Осетии сообщили о почти 5 тыс. машин на границе с Грузией Общество, 13:58
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 13:56
Как идет газификация регионов России Партнерский материал, 13:55
Второй по величине банк Таджикистана приостановил обслуживание карт «Мир» Политика, 13:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:48
МИД Турции сообщил, что Путин допускает переговоры с Украиной Политика, 13:48
Ракова пригласила фармкомпании испытывать лекарства на базе клиник Москвы Город, 13:46
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как завещать завод, самолет и пароход: комбо механизмов наследования Pro, 13:46
Кремль выразил надежду на ускорение исправления ошибок при мобилизации Политика, 13:44
Случаи нападений в российских учебных заведениях Общество, 13:34 
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 13:33
Аксаков заявил о готовности российских бирж к работе с криптовалютой Крипто, 13:27
«Спартаку» увеличат финансирование на зимние трансферы Спорт, 13:26
Общество ,  
0 

Случаи нападений в российских учебных заведениях

26 сентября 2022 года выпускник ижевской школы № 88 открыл в ней огонь. Жертвами стали 13 человек. Конфликты в российских учебных заведениях с применением оружия — в обзоре РБК
2014 год. Москва
Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с отцовскими карабином и винтовкой в московскую школу №263 и выстрелил в учителя географии, который умер на месте. Он также стрелял в прибывших на место сотрудников полиции, в результате чего один человек был убит, еще один ранен.

Подростку предъявили обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Этот инцидент стал первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

2016 год. Находка
Фото:скриншот видео Youtube
Фото: скриншот видео Youtube

18 марта 2016 года молодой человек убил 15-летнюю школьницу в кабинете директора школы в Находке, а затем совершил самоубийство. Сообщалось, что молодые люди были парой, но расстались незадолго до инцидента, и 19-летний юноша пришел в школу, чтобы выяснить отношения с бывшей девушкой. В итоге он ворвался в кабинет директора, где находилась ученица, и убил ее ударом ножа, а затем покончил с собой.

2017 год. Люберцы
Фото:Люберцы онлайн
Фото: Люберцы онлайн

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, стреляющее свето-шумовыми зарядами и не требующее лицензии. Легкие контузии получили четыре человека.

2017 год. Ивантеевка
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

5 сентября 2017 года девятиклассник школы №1 в подмосковной Ивантеевке Михаил П. во время урока ударил учительницу информатики кухонным топориком, а затем начал стрелять из пневматического оружия в одноклассников и разбрасывать взрывпакеты. Пострадали четыре человека.

Причиной случившегося стали замечания учительницы Михаилу, который пришел в класс в длинном плаще и в берцах, касающиеся его внешнего вида и опоздания на урок.

Ученику предъявили обвинение в покушении на убийство и хулиганстве.

2017 год. Москва
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

1 ноября 2017 года студент третьего курса московского колледжа убил 44-летнего преподавателя ОБЖ и, опубликовав на своей странице во «ВКонтакте» свои фото сразу после преступления, покончил жизнь самоубийством. В качестве причины происшедшего правоохранительные органы рассматривают версию конфликта с учителем.

2017 год. Высоковск
Фото:скриншот видео Youtube
Фото: скриншот видео Youtube

29 ноября 2017 года в школе подмосковного города Высоковск произошла ссора между учениками 8-го класса, в результате которой один из них достал принесенный с собой нож и несколько раз ударил им в шею одноклассника. Тот остался жив. Причиной происшедшего стали постоянные издевки и насмешки со стороны пострадавшего в адрес нападавшего. В отношении него заведено уголовное дело.

2018 год. Пермь
Фото:Сергей Федосеев / 59.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Федосеев / 59.ru / Global Look Press
15 января 2018 года двое учеников школы № 127 (ученик 11 класса и ранее отчисленный ученик) напали с ножами на учеников младших классов. В результате резаные раны получили 15 человек, в том числе учительница, которые пытались разнять дерущихся. Три человека попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Нападавшие были задержаны.
2018 год. Улан-Удэ
Фото:Андрей Огородник / РИА Новости
Фото: Андрей Огородник / РИА Новости
Утром 19 января 2018 года 15-летний школьник А. напал на учеников средней школы № 5 в военном городке в районе Сосновый Бор города Улан-Удэ. Сначала он бросил «коктейль Молотова» в класс прямо во время урока, после чего начал наносить удары топором детям, выбегавшим из помещения. После этого он был задержан.
2018 год. Керчь
Фото:Екатерина Кейзо / РИА Новости
Фото: Екатерина Кейзо / РИА Новости

17 октября произошел взрыв в Керченском политехническом колледже. В ходе следственных мероприятий было установлено, что ученик четвертого курса Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу, а также произвел взрыв. Позднее он покончил с собой.

В результате стрельбы, по данным Следственного комитета и Национального антитеррористического комитета, погибли 17 человек, глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что погибших 18.

2019 год. Благовещенск
Фото:Евгений Земцов / РИА Новости
Фото: Евгений Земцов / РИА Новости
14 ноября студент Амурского строительного колледжа  открыл стрельбу в здании учебного заведения из охотничьего оружия. По данным следствия, оно было зарегистрировано на него. Пострадали три человека, убит один. Нападавший, по данным Следственного комитета, покончил с собой.
2021 год. Казань
Фото:Владислав Загородня / VK
Фото: Владислав Загородня / VK
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175, из которой выпустился. У него было разрешение на владение оружием, в школу он также принес боеприпасы. В результате стрельбы погибли девять человек, 23 пострадали, большинство из них — дети. После того, как в школу приехали полицейские Галявиев сдался, его задержали. Позже юношу арестовали. 
2021 год. Пермь
Фото:Алексей Романов / РИА Новости
Фото: Алексей Романов / РИА Новости
Утром 20 сентября студент Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу. Пресс-служба вуза призвала учащихся закрыться в аудиториях, а тех, кто еще только направляется на занятия — повернуть назад. В результате нападения погибли восемь человек, около тридцати получили ранения. В СК заявили, что стрелок при задержании оказал сопротивление и был ранен. На городской станции переливания крови призвали жителей сдать кровь для пострадавших.
2021 год. Серпухов
Фото:Татьяна Панкратова / РИА Новости
Фото: Татьяна Панкратова / РИА Новости
Утром 13 декабря произошел взрыв в православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре. Его устроил 18-летний выпускник. По информации источников агентств, мотивом стала ненависть к учителям и монахиням «на фоне личных неприязненных отношений». В результате взрыва пострадали не менее десяти человек
2022 год. Ижевск
Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС
Фото: Ильяс Бекмансуров / ТАСС

26 сентября 2022 года выпускник школы № 88, 1988 года рождения, проник в это образовательное учреждение и открыл стрельбу. Он был в черной майке с нацистской символикой, балаклаве и вооружен двумя пистолетами. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро детей. Ранены 14 детей и семеро взрослых. По сообщению главы Удмуртии Александра Бречалова, нападавший покончил с собой.

В республике объявлен траур по погибшим в школе № 88 до 29 сентября

Авторы
Теги
Алексей Гаврилко-Алексеев
При участии
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
мультимедиа фоторепортаж
Материалы по теме
СК сообщил об увеличении числа пострадавших при стрельбе в Перми до 28
Общество
Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в вузе Перми
Общество
В пермском вузе объяснили, почему не сработала «тревожная кнопка»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter